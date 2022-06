Le 25 mai au Parc des Jeux du Canada (PJC), la Société hôte de Niagara 2022, la Niagara Community Foundation (NCF) et l’Institut canadien du sport Ontario (ICSO) étaient fiers d’annoncer le nom officiel du centre d’entraînement de haut niveau situé au PJC.

Le centre d’environ 550 mètres carrés portera le nom David S. Howes pour reconnaître la très généreuse subvention de 655 000 $ accordée aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022 par le David S. Howes Fund de la NCF.

La subvention, soit la somme la plus importante jamais versée par la NCF depuis son établissement il y a 22 ans, appuiera la mise sur pied de l’espace consacré au développement sportif de haut niveau au PJC qui entrera en service suivant la tenue des Jeux.

Elle permettra de munir le centre Davis S. Howes, qui sera le premier centre d’entraînement régional de l’ICSO, des équipements d’entraînement et d’évaluation qui en feront un espace sportif de haut niveau.

Le centre aidera les athlètes et les entraîneurs du Niagara à monter sur la scène sportive nationale et internationale.

Grâce à son affiliation avec l’ICSO, il leur proposera des services et des programmes sportifs de classe mondiale visant, entre autres, l’entraînement, l’évaluation de la performance, l’alimentation et la performance mentale.

La gestion du centre d’entraînement David S. Howes relèvera de Sport Niagara, un organisme de legs qui sera mis sur pied suivant les Jeux de 2022.

Sa mission consistera à favoriser le développement du sport au sein de la collectivité de Niagara; il cherchera à maintenir, à renforcer et à optimiser les nombreux avantages découlant de l’accueil de la 28e édition des Jeux du Canada dans la région du Niagara.

« Nous tenons à remercier la Niagara Community Foundation et la David S. Howes Fund de cette subvention extrêmement généreuse », dit Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022.

Laisser un legs sportif durable à la région de Niagara était l’un des piliers sur lesquels reposait la candidature de Niagara pour accueillir les Jeux du Canada, et cette subvention contribuera énormément à l’atteinte de cet objectif. Le centre d’entraînement David S. Howes changera la donne pour les athlètes de Niagara qui poursuivent leurs ambitions sportives. »

« Le défunt Davis S. Howes se passionnait beaucoup pour les sports et la communauté. Cette initiative englobe les deux et plus encore. La NFC est fière de rendre hommage à l’héritage de David en apportant son soutien à ces Jeux du Canada et à la collectivité du Niagara à travers cette subvention, dit Bryan Rose, directeur général de la NCF.

Cette installation de premier ordre sera utilisée par les athlètes de Niagara pour de nombreuses années à venir. La fondation est extrêmement fière de s’associer aux Jeux d’été du Canada, aux divers ordres de gouvernement, aux autres donateurs et commanditaires, et à l’ensemble de la communauté alors que tous se préparent avec enthousiasme à donner le coup d’envoi des Jeux de 2022 et à accueillir les Canadiens d’un océan à l’autre cet été. »

« L’ICSO a très hâte à l’ouverture de son premier centre d’entraînement régional, le centre d’entraînement David S. Howes, ajoute Ian Gordon, président de l’organisme. Nous offrirons aux athlètes et aux entraîneurs locaux de plus de 40 organismes sportifs provinciaux et nationaux l’accès à un environnement d’entraînement quotidien de pointe, des services en sciences du sport et en médecine sportive de premier ordre et un fort appui sur le parcours de haute performance.

Cette installation permettra à l’ICSO de mieux soutenir les athlètes olympiques et paralympiques actuels et futurs de la région et de réaliser notre objectif de contribuer au développement personnel et sportif. »

La 28e édition des Jeux du Canada marquera la troisième fois dans l’histoire des Jeux que l’événement se déroulera en Ontario. Du 6 au 21 août 2022, plus de 5000 participants et 4500 bénévoles prendront part aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.niagara2022games.ca/fr.

Source : Jeux d’été du Canada Niagara 2022

Photo

De gauche à droite: Bryan Rose, directeur général de la NCF, Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022, Ian Gordon, président de l’ICSO et Michele O’Keefe, membre du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022 et présidente du comité legs des Jeux du Canada 2022

(Photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022)