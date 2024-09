Richard Caumartin

À la fin du mois d’août, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a convié ses membres et la population locale à sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde, un événement qui marque chaque année la fin de l’été et permet de rassembler la communauté francophone de la région avant la rentrée scolaire et le début de la saison culturelle.

Cette année, l’événement s’est enrichi d’une nouvelle activité : une vente de garage communautaire organisée en prélude du barbecue et de l’épluchette. Le CCFC avait encouragé le public à louer des tables pour vendre divers articles sur le terrain du centre, offrant ainsi une occasion de dénicher de bonnes affaires tout en soutenant la communauté. Le coût de location des tables était de 10 $ pour les membres du CCFC et de 15 $ pour les non-membres.

Cette initiative visait non seulement à encourager la vente de cartes de membre, qui permettent un accès privilégié aux activités du centre tout au long de l’année, mais aussi à générer des fonds supplémentaires pour financer les activités à venir.

« Nous avions tenté l’expérience avant la pandémie et, face au succès rencontré, nos membres nous ont demandé de renouveler cette activité qui avait été grandement appréciée du public. Cette année, nous avons loué une dizaine de tables, et les profits contribuent à couvrir les coûts de l’épluchette. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, ce qui est toujours bénéfique pour faire connaître le centre », explique la coordonnatrice du CCFC, Jo-Ann Marceau.

L’épluchette elle-même a réuni une cinquantaine de participants venus déguster du maïs sucré ainsi que des hamburgers et hot dogs grillés, le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Ce genre de rencontres renforce les liens entre les membres de la communauté et contribue à créer un espace d’échange et de partage.

Les prochaines activités du CCFC incluent son assemblée générale annuelle le 24 septembre à 19 h au Centre communautaire, suivie le lendemain (Jour des Franco-Ontariens) du souper des aînés, organisé en partenariat avec la FARFO, l’Entité 2 et la ville de Cambridge.

Photo (CCFC) : Vente de garage communautaire au CCFC