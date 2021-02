Les Canadiens sont préoccupés par la violence liée aux armes à feu. Les provinces et les territoires, ainsi que certains grands centres urbains et des collectivités des Premières Nations, ont indiqué que la violence liée aux armes à feu constitue une menace importante à la sécurité publique au Canada. Certaines municipalités ont soulevé les risques associés aux armes de poing et de type arme d’assaut.

Le gouvernement a introduit une nouvelle législation sur les armes à feu afin de protéger les Canadiens et d’éviter que des armes à feu ne tombent entre les mains de gens dangereux.

Au moyen de cette législation et d’autres mesures, le gouvernement pourra combattre la violence conjugale, la violence fondée sur le sexe et l’automutilation au moyen d’une arme à feu en créant des lois « drapeau rouge » et « drapeau jaune ». Ces lois permettraient à des gens, par exemple des amis ou des parents inquiets, de demander aux tribunaux la saisie immédiate des armes à feu d’un individu ou de demander à un contrôleur des armes à feu de suspendre et d’examiner le permis de possession d’arme à feu d’un individu.

Ces lois permettront aussi de lutter contre la contrebande et le trafic d’armes à feu en alourdissant les sanctions pénales et en améliorant la capacité de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada de combattre l’importation illégale d’armes à feu, et à améliorer la sécurité des communautés en appuyant les municipalités dotées de règlements qui interdisent les armes de poing en restreignant leur entreposage et leur transport sur leur territoire.

Le gouvernement veut offrir aux jeunes les opportunités et les ressources dont ils ont besoin afin d’éviter les comportements criminels en finançant les municipalités et les communautés autochtones à l’appui de programmes pour les jeunes. Celles-ci permettront de compléter l’interdiction des armes à feu de style arme d’assaut pour que ces armes ne puissent pas être légalement utilisées, transportées, vendues, transférées ou léguées par des particuliers au Canada. Le gouvernement fédéral a également l’intention d’aller de l’avant avec un programme de rachat au cours des prochains mois pour favoriser le retrait sécuritaire de ces armes à feu de nos communautés.

Cette loi donne suite aux mesures précédentes prises pour éloigner les armes de nos communautés, y compris l’interdiction des armes à feu de style arme d’assaut et l’offre de 327,6 millions $ dans le cadre de l’Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs pour appuyer les efforts de prévention et d’application de la loi des provinces, des territoires et des communautés pour lutter contre l’augmentation de la violence armée et l’activité des gangs.

« Les collectivités sont le cœur du Canada, et les Canadiens sont en droit de vivre, de travailler et de jouer en toute sécurité, indiquait le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, le mercredi 17 février. Nous avons introduit cette nouvelle loi afin de nous aider à exploiter les mesures pratiques et ciblées pour protéger les Canadiens contre la violence liée aux armes à feu. »

SOURCE – Sécurité publique et Protection civile Canada