Le 5 novembre, le ministre des Finances, Rod Phillips, a rendu public le Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance, prochaine étape du plan d’action pour lutter contre les répercussions de la COVID-19 sur la santé et l’économie.

Le Plan d’action de l’Ontario prévoit, sur trois ans, une aide totale de 45 milliards $ pour mettre à disposition les ressources nécessaires dans le secteur de la santé afin de protéger la population, pour mettre en place des programmes essentiels et des mesures fiscales visant à soutenir les personnes, les familles et les créateurs d’emplois touchés par le virus, et pour jeter les bases d’une relance économique à long terme.

Au total, les mesures d’intervention sanitaire de l’Ontario contre la COVID-19 sont estimées à 15,2 milliards $. Le gouvernement prévoit des fonds de 4 milliards $ en 2021-2022 et de 2 milliards $ en 2022-2023 pour s’assurer que la province soit en mesure de répondre aux besoins changeants dans la lutte contre la pandémie. Ces mesures comprennent du financement additionnel pour les lits d’hôpitaux, la réduction de l’arriéré des interventions chirurgicales et l’achat de vaccins antigrippaux supplémentaires.

Le gouvernement investit également 572 millions $ dans les hôpitaux de la province pour soutenir les coûts supplémentaires liés à la COVID-19, notamment pour les tests de dépistage, les centres d’évaluation, l’équipement médical et de laboratoire ainsi que l’équipement de protection individuelle.

« Depuis le jour 1 de la pandémie, protéger la population reste la priorité du gouvernement, indique le ministre Phillips. Les risques de la COVID-19 pour la santé demeurent extrêmement graves. Nous mettons toutes les ressources nécessaires pour continuer à protéger la population, notamment nos proches dans les foyers de soins de longue durée et nos héros des soins de première ligne, durant et après cette deuxième vague. »

Pour compenser une partie des coûts additionnels occasionnés par la COVID-19, les parents recevront de nouveau 200 $ par enfant de 0 à 12 ans et 250 $ par enfant et jeune âgé jusqu’à 21 ans et ayant des besoins particuliers. Cela signifie qu’une famille de trois jeunes enfants, dont un ayant des besoins particuliers, recevrait 1300 $ en 2020.

Le gouvernement prévoit investir 4,8 milliards $ dans des initiatives qui soutiendront les emplois dès maintenant, tout en éliminant les obstacles qui empêcheraient l’Ontario de se relever avec force de la COVID-19. Les initiatives clés proposées par le gouvernement comprennent une réduction des prix de l’électricité destructeurs d’emplois, la baisse d’impôts sur les emplois, ainsi que des possibilités de formation professionnelle pour les travailleurs, y compris ceux qui sont touchés par la pandémie, tels que les travailleurs du tourisme.

Pour l’exercice 2020-2021, le gouvernement prévoit un déficit de 38,5 milliards $ et tient compte des dépenses urgentes nécessaires à la lutte contre la COVID-19. À moyen terme, il envisage un repli constant du déficit, qui devrait s’établir à 33,1 milliards $ en 2021-2022 et à 28,2 milliards $ en 2022-2023.

Francophonie

Quant aux besoins de la francophonie, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) avait réclamé 12,5 millions $ au gouvernement afin de sauver des organismes sans but lucratif. Un sondage effectué en collaboration avec le réseau Ontario Nonprofit Network indiquait qu’environ 11 % des organismes francophones de la province risquent de fermer leurs portes d’ici les Fêtes, à moins que le budget contienne une aide financière d’urgence.

« Le budget contient un nouvel investissement qui répond directement à ce besoin, indique la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Notre gouvernement investit 2 millions $ sur deux ans pour un fonds d’urgence afin aider les organismes sans but lucratif francophones à rester à flot durant la pandémie. Nous voulons évaluer leurs besoins précis et les accompagner lorsqu’ils feront leurs demandes. Ces fonds les aideront à couvrir leurs frais généraux et autres de fonctionnement. »

Le budget global de son ministère a d’ailleurs passé à 7,1 millions $ cette année. Il était à 5 millions $ l’an dernier. « L’augmentation de notre budget est une bonne nouvelle mais comme nous sommes en période de pandémie, il est important de faire ces investissements durant ces moments difficiles. »

La ministre ajoute que les francophones bénéficient dès maintenant de ce financement, mais qu’il y a aussi d’autres programmes disponibles dans le budget pour toute la population qui pourront combler les besoins des francophones. « Au début de la pandémie, j’ai créé un comité en collaboration avec l’AFO où diverses mesures ont été identifiés pour la relance économique de la communauté francophone », conclut-elle. Le nouveau fonds d’urgence alloué aux organismes faisait partie de ces recommandations.

PHOTO (crédit: Facebook de M. Phillips) – Rod Phillips à l’Assemblée législative