Cette année marquait la troisième édition de l’Apéro Franco des fiertés, un rendez-vous devenu incontournable à Hamilton. En août, la communauté célèbre la semaine de la Fierté et c’est la veille de l’événement officiel que le Centre francophone Hamilton (CFH) choisit de mettre en avant la fierté et la résilience des personnes 2SLGBTQ+. Ce rendez-vous a eu lieu à la brasserie Collective Arts, un lieu convivial et inclusif qui a généreusement ouvert ses portes pour rassembler la communauté. Au total une vingtaine de participants se sont joints aux membres du CFH, dont trois de Toronto, preuve que l’événement rayonne au-delà de Hamilton. Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, cet Apéro Franco des fiertés a rempli sa mission de créer des liens, briser l’isolement et célébrer la diversité.

Crédit : CFH