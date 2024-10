Le Régional

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a annoncé le 26 août la nomination de Lanciné Koulibaly au poste de directeur général. Il succède à Julie Jardel qui occupait cette fonction depuis avril 2021.

Titulaire d’un diplôme en Sciences juridiques et politiques de l’Université du Sahel au Sénégal, ainsi que d’une maîtrise en Service social de l’Université Laurentienne, M. Koulibaly possède une vaste expérience dans les domaines de l’immigration, de l’employabilité et de la gestion de projets. Depuis son arrivée au Canada en 2016, il s’est engagé activement au sein de la communauté francophone de Hamilton. Il est reconnu pour sa connaissance approfondie des enjeux francophones et pour son engagement envers la diversité.

Depuis 2017, M. Koulibaly a contribué, à titre de bénévole et de contractuel, à plusieurs projets du CFH, dont les formations en leadership pour la jeunesse et le festival FrancoFEST. Son dévouement envers l’organisme et sa maîtrise des opérations ont été soulignés par la présidente du conseil d’administration du CFH, Marie-France Lefort : « Lanciné saura s’appuyer sur son expérience et son engagement pour continuer à faire évoluer le CFH. Ses compétences et sa compréhension des enjeux francophones en ont fait un choix évident pour ce poste. »

Entré en fonction le 3 septembre, M. Koulibaly a exprimé son enthousiasme face à ses nouvelles responsabilités : « C’est un honneur pour moi d’assumer ce rôle. Je m’engage à promouvoir les valeurs du CFH, à consolider sa programmation et à renforcer ses partenariats afin de poursuivre sa mission de soutien à la communauté francophone de Hamilton. »

Photo (CFH) : Lanciné Koulibaly