Il n’a pas fallu davantage qu’une trentaine de minutes à l’ACFO Régionale Hamilton pour tenir son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 17 décembre. Le côté pratique d’une AGA virtuelle couplé à l’absence de questions à débattre aura permis de s’acquitter rapidement de tous les points à l’ordre du jour.

Jérôme Pommier, président de l’organisme, a adressé quelques mots de bienvenue à l’assistance, à la suite de quoi il s’est fait confier la présidence de l’AGA. Sébastien Skrobos, pour qui l’ACFO Régionale Hamilton n’a plus de secret depuis longtemps, s’est fait confier la responsabilité de secrétaire de l’assemblée.

La présentation du rapport d’activités a été confiée à Sébastien Aka Kouakou, le nouveau coordonnateur de l’organisme. Le rapport portait sur la période s’étirant d’avril 2019 à mars 2020, de sorte que les répercussions de la pandémie n’y étaient pas abordées.

Un représentant de l’organisme participe aux réunions des Tables de concertation de Hamilton et de Waterloo-Wellington-Guelph de même qu’au Réseau ACFO de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. La mise sur pied de festivités pour le Jour des Franco-Ontariens, la promotion de la campagne Bonjour Welcome, la diffusion de l’information relative à la vie francophone à Hamilton auprès des immigrants, etc. : voilà quelques-unes des initiatives de l’ACFO Régionale Hamilton qui a continué à assurer la visibilité de la communauté et sa représentation auprès des décideurs politiques.

Le rapport financier, présenté par Olivier Lechapt, couvrait la même période et représentait donc, au dire du trésorier, une année « classique », au sens où les sources de revenus et les postes de dépenses étaient relativement similaires à l’exercice précédent. En revanche, M. Lechapt entrevoit que le rapport financier de la présente année sera très différent, conséquence prévisible des perturbations occasionnées par la pandémie.

Comme dans toute AGA en bonne et due forme, les élections ont été le dernier point majeur à l’ordre du jour. Naoual Oualieddine et Hermane Ligue ont été élus sans opposition et un poste demeure vacant.

Ne reste plus alors à l’ACFO Régionale Hamilton que de se préparer à relever les défis de l’année 2021.

PHOTO – Jérôme Pommier, président de l’organisme