Alexia Grousson

Lors des journées pédagogiques, les enfants ne vont pas à l’école et, pour certains parents, cela peut être tout un défi de les tenir occupés. Pour pallier cela, la Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) propose des ateliers musicaux à la bibliothèque de Welland.

« C’est une nouveauté pour nous d’offrir des programmes aux familles au cours des journées pédagogiques. Nous avions fait un premier essai à l’automne avec un atelier nature et bien-être, et cela avait été très positif. Ces activités répondent à un besoin identifié mais aussi à un manque d’occasions de participer à des activités en français dans la région.

« Nous voulons accroître la visibilité de la communauté francophone en offrant des ateliers ouverts à tous et en développant des partenariats, tel celui avec la bibliothèque de Welland qui nous ouvre gracieusement ses portes », commente Stéphanie Filippi, une des membres du conseil d’administration de l’organisme.

Pour la journée pédagogique du 2 février, la MCFN a proposé des ateliers musicaux adaptés à tous les âges : une initiation à la musique pour les plus jeunes et, pour les 9 à 12 ans, des cours de ukulélé pour débutants.

Le 2 février coïncide également avec la journée nationale du ukulélé. Une quinzaine de jeunes se sont présentés aux activités. Suzanne Leclerk, artiste bien connue de la région, était responsable des activités musicales.

« Les plus petits, je les ai initiés aux notions de rythme, de tempo, de pulsation et de percussion. Ils ont manipulé des objets tels que des baguettes et des instruments comme le triangle. Pour que cela soit plus dynamique, je leur lisais une histoire et, en même temps, ils devaient reproduire les sons.

« Les plus grands, je leur ai présenté le ukulélé, les cordes, comment les accorder, les accords pour la main gauche et le rythme pour la main droite. Nous avons même pratiqué quelques chansons. Tout s’est bien passé. Même les bibliothécaires présentes se sont jointes à notre activité », mentionne Mme Leclerk.

« Nous avons choisi Suzanne Leclerk pour animer ces rencontres car elle a toutes les qualifications requises et surtout elle partage sa passion avec enthousiasme. Elle offre des ateliers de qualité et accessibles à tous. De plus, la bibliothèque de Welland est ravie de collaborer avec la communauté francophone et nous loue gratuitement des ukulélés pour que tout le monde puisse participer. C’est vraiment apprécié », conclut Stéphanie Filippi.

Les prochains rendez-vous de la MCFN seront des spectacles de théâtre poétique les 20 et 21 mars au cours de la Semaine de la Francophonie.

Photo (MCFN) : Suzanne Leclerk (à droite) montre les bases du ukulélé.