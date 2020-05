Le déconfinement se poursuit avec bien des aléas et des incertitudes. La Ville de Welland a été on ne peut plus prudente depuis le début de la crise mais s’engage aussi dans cette tendance générale à desserrer l’étreinte des interdictions en procédant à l’ouverture de certains lieux publics.

Le lundi 25 mai, la mairie a fait connaître ses intentions par voie de communiqué. Les résidents de la ville ont désormais accès à tous les parcs (à l’exclusion des structures de jeux, piscines, toilettes, etc. qui s’y trouvent), au parc de planches à roulettes et de BMX, au site de mise à l’eau des embarcations sur la route River, au quai de la rue Lincoln, aux sentiers bordant le canal et au parc canin à l’intersection de la route Ontario et de la promenade Prince Charles.

Dans ce dernier cas, pas plus de cinq personnes et leurs chiens sont permis dans le grand espace clôturé et trois personnes et leurs chiens dans le petit espace.

Bien que la vie normale reprenne lentement son cours, il n’est pas inutile de souligner que l’état d’urgence, décrété le 3 avril dernier à Welland, demeure toujours en vigueur. La Ville rappelle aussi que, partout, les consignes en matière de distanciation sociale doivent être rigoureusement suivies : une distance de deux mètres doit être maintenue entre les passants et les attroupements ne doivent pas excéder cinq personnes. Il est également fortement recommandé de porter un masque, d’éviter de toucher les surfaces communes, de se laver les mains de retour à la maison et d’éviter de se promener à l’extérieur si l’on éprouve des symptômes de la COVID-19 ou si l’on a été en contact avec quelqu’un qui en est malade.

Autrement, les résidents de Welland ne devraient pas se priver de la chance de profiter du beau temps. Après tout, avec l’annulation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, des concerts au parc Merritt, des célébrations de la fête du Canada, etc., il ne reste plus grand-chose pour profiter de l’été.

PHOTO (archives Le Régional): Welland facilite l’accès au canal.