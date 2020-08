La Société hôtesse des Jeux du Canada 2021 est ravie d’annoncer la signature d’un protocole d’accord avec le nouveau Conseil des partenariats autochtones (CPA) qui vise à accroître la présence et l’engagement des communautés autochtones lors des événements associés aux Jeux d’été du Canada Niagara 2021. Le CPA sera composé de représentants des communautés et des regroupements aux niveaux local, provincial et national y compris les Six Nations de la rivière Grand, le Niagara Regional Native Friendship Centre, le Fort Erie Friendship Centre, la Première Nation des Mississaugas de Credit, la Nation métisse de l’Ontario, l’agence NPAAMB, les Inuits et l’université Brock.

En collaboration avec la Société hôtesse des Jeux du Canada 2021, le CPA visera à jeter les bases d’une tradition qui, par le partage des diverses cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits, saura inspirer, unifier et transformer les Jeux d’été du Canada 2021. Sa mission sera de participer à l’accueil et de sensibiliser les athlètes, leurs familles, les invités, la communauté du grand Niagara et les spectateurs de partout au pays à l’histoire des premiers peuples et à la richesse de leurs modes de vie. Ce sera l’occasion de partager leurs cultures distinctives, leurs traditions, chants, danses et leur savoir-faire afin de créer une expérience interculturelle unique pour tous aux Jeux du Canada 2021 en Niagara.

Pour y parvenir, le CPA jouera un rôle important dans les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’aux événements qui se dérouleront à la Place Niagara, au festival 13-sur-13 et lors des célébrations associées à la réintroduction du jeu amérindien de la crosse aux Jeux du Canada.

« Nous sommes fiers d’emboîter le pas dans cette importante démarche pour l’inclusion des communautés autochtones à l’occasion des Jeux d’été du Canada Niagara 2021 », déclare M. Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2021. « Avec le retour de la crosse aux Jeux du Canada lors de l’édition 2021 à Niagara, ce partenariat avec notre Société hôtesse nous aidera à présenter la richesse du sport et de la culture amérindienne aux yeux de tous les Canadiens, d’un océan à l’autre. »

« Niagara 2021 se donne l’occasion de relever la barre au plan national en s’engageant à écouter et à travailler avec les communautés autochtones afin d’offrir à leurs participants une expérience culturellement enrichissante », ajoute Mme. Michele-Elise Burnett, fière Métis d’origine algonquine et membre du Conseil de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2021, qui agira à titre de présidente du CPA. «Ensemble, nous pouvons créer et concevoir une édition exceptionnelle des Jeux qui exprimera le sens, la profondeur, le fond et l’importante contribution de la culture autochtone à l’histoire du Canada. »

Les Jeux d’été du Canada Niagara 2021 se dérouleront sur les territoires traditionnels des Anishinaabes et Haudenosaunee. L’inclusion de la crosse aux Jeux d’été du Canada dans la région de Niagara est une démarche importante qui s’insère dans le projet de réconciliation du Canada avec les peuples autochtones. La crosse, aussi connue sous le nom de « jeu du Créateur », fera son retour aux Jeux, une première depuis les Jeux d’été du Canada de 1985 à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).

« La création de ce conseil est d’une grande importance aux communautés autochtones de Niagara parce que ça indique que l’organisation Niagara 2021 reconnait et admet les droits issus des traités ainsi que les territoires traditionnels de ces communautés », affirme M. Evan Sault de la Première Nation des Mississaugas de Credit et représentante siégeant au CPA. « De plus, ce conseil contribuera à créer un environnement accueillant qui encouragera la participation des membres des peuples autochtones à assister et à participer à l’événement. »

En collaboration avec la Société hôtesse, le CPA travaillera aussi à identifier et à recruter des candidats autochtones pour des rôles de leadership dans la planification et l’opération des services bénévoles de Niagara 2021, des festivals artistiques, du village des athlètes et de la Place Niagara.

SOURCE – Niagara 2021

PHOTO – La signature du protocole