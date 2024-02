Alexia Grousson

La saison des sports d’hiver est officiellement lancée. Plusieurs écoles y voient l’occasion d’offrir aux élèves des activités sportives jusqu’à la fin de février. C’est notamment le cas pour l’école secondaire Père-René-de-Galinée (PRDG) à Cambridge. Pour une deuxième année consécutive, les jeunes peuvent faire des courses de ski alpin pendant les journées scolaires.

Pour l’enseignante d’éducation physique Mélanie Day, le ski est une passion depuis l’enfance qui se transmet de génération en génération.

« Je fais du ski depuis que je suis toute petite. J’ai quatre filles et c’était très important pour moi qu’elles apprennent à skier pour que l’on puisse le faire en famille. Mon adjointe Mélanie Roy fait du ski depuis longtemps et sa fille pratique aussi ce sport », explique-t-elle.

C’était donc une évidence pour Mme Day de voir encore plus loin et de transmettre cette passion aux élèves. « Personnellement, j’ai de beaux souvenirs d’avoir fait partie d’une équipe de ski et de planche à neige lorsque j’étais élève au secondaire et je voulais donner cette occasion aux élèves de PRDG », ajoute-t-elle.

Les huit membres de l’équipe de ski de l’école se rendent principalement dans les clubs privés de la région de Collingwood pour s’entraîner pour des compétitions de ski alpin en slalom géant ayant lieu contre d’autres écoles de la région.

« Il y a deux niveaux de compétition : le niveau Open pour les élèves qui s’entraînent déjà avec une équipe de ski à l’extérieur de l’école, et le niveau High School pour tous les autres skieurs, qu’ils soient débutants ou plus avancés, et qui veulent faire partie de l’équipe et apprendre à faire des courses de ski alpin.

« Nous concourons dans la compétition du District 8 pour les écoles secondaires catholiques et celle du Waterloo County Secondary School Athletic Association, pour les écoles secondaires publiques. Récemment, deux élèves de l’équipe se sont qualifiées en 2e et en 3e place à celle du District 8 », commente Mme Day.

La compétition la plus importante pour l’équipe de ski alpin de PRDG aura lieu le 8 février à Beaver Valley Ski Club et déterminera si l’équipe se qualifie pour la compétition provinciale des écoles secondaires ontariennes.

« Les élèves sont très heureux d’avoir une équipe de ski. Pour certains, ils n’avaient pas de temps pour skier à cause de leur horaire chargé. Faire partie de l’équipe leur permet non seulement de pouvoir pratiquer ce sport mais aussi d’y aller à plusieurs reprises pendant l’hiver. Je suis très fière de l’évolution des jeunes, en particulier dans la catégorie High School, qui font des courses pour la première fois. Et moi, je m’amuse beaucoup lors de ces sorties. Les voir actifs, s’amuser et développer leur amour pour le sport me rend heureuse et fière », conclut Mélanie Day.

Photo (PRDG) : Des membres de l’équipe de ski alpin de PRDG