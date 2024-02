Alexia Grousson

Pour soutenir les nouveaux arrivants, l’intégration et la diversité tout en gérant l’aspect financier, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a organisé une sortie à Toronto le 3 février, pour permettre à plusieurs familles de découvrir le Centre des sciences.

« Nous souhaitons aider notre communauté immigrante à s’intégrer dans sa nouvelle vie ici. Dans notre vision, l’intégration passe par les rencontres, le réseautage et la création de liens entre personnes. Elle passe aussi par l’apprentissage de la culture locale et plus largement, celui de la culture canadienne par le biais de visites de lieux historiques ou typiques, relate Loubna Moric du CSCHN.

« Nous savons qu’un bon nombre d’entre eux n’ont pas les moyens de se déplacer facilement. Alors nous avons proposé plusieurs sorties en groupe dans les parcs locaux et la visite d’une ferme de citrouilles lors de l’Action de grâce afin d’expliquer aux nouveaux venus certaines traditions. Nous voulions aussi leur faire découvrir Toronto par le biais d’activités récréatives enrichissantes telles que l’aquarium et le Centre des sciences. »

Une cinquantaine de familles se sont rendues au Centre des sciences. Il s’agissait d’une sortie en autonomie mais elles ont pu profiter de l’aide de plusieurs bénévoles du CSCHN, des travailleurs en établissement et des éducatrices à la petite enfance.

« Organiser une sortie à Toronto pour une centaine de personnes est vraiment impressionnant. C’est particulièrement gratifiant de savoir que pour la majorité de ces familles, c’était la première fois qu’elles visitaient un musée consacré à la science et aux technologies. Voir les visages des jeunes enfants remplis de joie et de curiosité en découvrant de nouvelles choses est vraiment une source de bonheur », commente Mme Moric.

Le CSCHN remercie le soutien financier de la Ville de Hamilton pour cette initiative.

« Cette contribution aide à briser l’isolement et à intégrer les nouvelles familles dans le processus d’apprentissage du développement de l’enfant. Cela montre à quel point notre communauté peut être solidaire pour offrir des opportunités éducatives et enrichissantes à tous ses membres, en particulier ceux qui pourraient rencontrer des obstacles. Nous continuons à soutenir de telles initiatives qui favorisent l’éducation, la diversité et l’intégration au sein de nos communautés », conclut-elle.

Photo (CSCHN) : Les participants à la visite au centre des sciences