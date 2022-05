La FrancoFEST de Hamilton, le plus grand festival francophone du genre dans la péninsule du Niagara, revient en direct et en personne dans le magnifique parc Gage pour lancer l’été avec son flair habituel. L’édition 2022 aura lieu les 17 et 18 juin et proposera des spectacles de 15 artistes de renom ainsi qu’une foule d’ateliers et d’activités gratuites pour toute la famille.

Présenté par le Centre francophone Hamilton, ce festival des arts et de la culture est unique en son genre, permettant aux nombreux francophones et francophiles dans la région du Niagara de se rencontrer dans l’intimité d’un festival aux allures de fête foraine et de croiser une sélection des meilleurs artistes canadiens de langue française.

Dans la continuité de la tradition du cirque, la FrancoFEST accueillera cette année le spectacle Hisse et Ho! du Gros Orteil (Otterbrun, QC), compagnie de création de spectacles jeune public, mixant les arts du cirque, le théâtre physique et le jeu clownesque.

Parmi les artistes nous retrouvons YAO qui en 2019 a remporté le top 3 des prix les plus convoités du gala Trille Or: « Artiste de l’année », « Spectacle de l’année », et « Coup de cœur des médias » et présente en 2022 son nouveau spectacle Kintsugi; le charismatique auteur-compositeur-interprète Stef Paquette, qui revient une 4ème année de suite pour animer le festival; la séduisante et talentueuse auteure-compositrice-interprète Céleste Lévis; le populaire DJ Unpier accompagné de ses danseurs; le spectacle participatif et rythmé du groupe québécois Samajam; la musique roots de l’auteure-compositrice-interprète franco-Abénakie Mimi O Bonsawin; Adama Daou, talentueux percussionniste et joueur de balafon d’origine malienne; Hassan El Hadi, renommé joueur d’oud d’origine marocaine; la fabuleuse artiste de drag Jezebel Bardot; l’éblouissante danseuse traditionnelle du cerceau Makhena Rankin Guérin; les danseurs endiablés de Salsa Soul; et le groupe de percussion et samba Hamilton Beat Harmonic.

Découvrez également trois talents de la scène émergente locale: Breezy, Émilie Guérin et DJ Elleäna.

De plus, la FrancoFEST propose des ateliers de salsa et de cirque, un cercle de djembé, les ballons de Marco le clown, un atelier de drag, et un atelier artisanal de création avec Montser’art. Les plus jeunes pourront profiter de deux châteaux gonflables, d’un jeu de parachute, de tir à la corde et de barbe à papa, tandis que les jeunes de cœur pourront tenter leur chance au bingo et à la tombola.

Enfin, FrancoFEST s’est associé à d’autres organisations artistiques pour offrir des activités de diffusion en amont du festival, dont deux magnifiques spectacles pour enfants : Bois (8 juin à 13 h et 17 h), spectacle de marionnettes pour jeune public 3-8 ans, de la compagnie de québécoise Théâtre Puzzle (collaboration avec le WeeFestival et le théâtre Aquarius), et Yassama et la calabash aux cauris (10 juin à 13 h), spectacle de danse pour jeune public de 3 à 10 ans, de la compagnie Lua Shayenne (collaboration avec le WeeFestival et le théâtre Aquarius).

Pour les détails de la programmation, veuillez consulter le site francofesthamilton.ca.

Source : Centre francophone Hamilton