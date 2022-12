Les membres de la communauté étaient invités le 22 novembre à visiter les bureaux et rencontrer l’équipe du Centre francophone Hamilton (CFH) sur la rue Mulberry, juste avant la présentation de sa 51e assemblée générale annuelle (AGA). Le journal Le Régional a profité de l’occasion, sur invitation de l’organisme, pour présenter le contenu du cahier souvenir du 50e anniversaire du CFH encarté dans l’édition du 17 novembre.

Par la suite, l’AGA a débuté avec le mot de bienvenue de la présidente du CFH, Marie-France Lefort, et la reconnaissance des terres ancestrales. Dans son rapport, Mme Lefort reconnaît le travail que sa petite équipe a effectué au cours de la dernière année, dont sa directrice générale Julie Jardel et les animatrices culturelles Hannah Scholtz et Samantha Waechter qui se sont succédé en 2021-2022.

« La force du Centre francophone de Hamilton est justement de ne pas penser qu’on est petit. C’est plutôt de se demander : « De quoi les gens ont-ils le goût? », « Qu’est-ce qui serait le fun d’essayer? », « Est-ce qu’on connaît quelqu’un qui sait faire ça? » et « Comment rendre ça encore meilleur? ». C’est une philosophie qui nous accompagne depuis plusieurs années, et qui fait que nos bailleurs de fonds et partenaires savent qu’avec le CFH, la créativité, mais aussi la rigueur et le désir de livrer de bons résultats sont au rendez-vous », assure la présidente dans son rapport.

Elle ajoute que 2021-2022 « fut une année intense pour le CFH. Avec une nouvelle équipe, petite mais chevronnée, le CFH a réussi à offrir une programmation variée et à trouver son public malgré la pandémie. Je le dis souvent : les bénévoles sont l’âme du CFH. Et c’est vrai depuis 50 ans! Derrière des activités comme la FrancoFEST, le Club de lecture ou les cercles de conversation, il y a des gens qui donnent de leur temps, parce que le CFH fournit un espace pour goûter et partager une passion – en français! »

Puis la directrice générale admet que, lorsqu’elle est entrée en poste en avril 2021, elle avait quatre ambitions. « Assurer la continuation et le succès des activités phares de l’organisme, mieux connaître les besoins de notre communauté diversifiée et développer de nouveaux projets ambitieux pour y répondre, contribuer à rendre l’organisme plus pérenne et plus visible auprès des francophones et francophiles de la grande région de Hamilton et améliorer la gouvernance par le biais de formations pour le personnel et les administrateurs, mais aussi en nous dotant de nouveaux outils et d’une meilleure définition de notre mission, notre vision et nos valeurs », déclare Julie Jardel.

Elle peut affirmer aujourd’hui que c’est mission accomplie! Parmi les succès de la dernière année, il y a eu la présentation d’une deuxième FrancoFEST virtuelle, la création d’une série de formations en leadership pour 12 jeunes de 15 à 18 ans, gérée par et pour les jeunes issus de l’immigration, du retour progressif des événements en présentiel et la présentation de 130 ateliers dans 16 écoles de la région.

Mais tout n’a pas été facile, au contraire, et plusieurs défis se sont présentés. « Comme de nombreux autres OSBL de la province, nous n’avons pas échappé aux difficultés de recrutement. Il nous a fallu beaucoup de temps et d’essais pour réussir à durablement combler le poste de coordination laissé vacant lors de ma nomination. Je tiens à remercier Hannah Sholtz, qui a accepté cette responsabilité entre mars et août 2021. C’est avec joie et soulagement que nous avons accueilli notre nouvelle coordinatrice en janvier 2022, Samantha Waechter. Son bilinguisme, sa connaissance de notre organisme pour lequel elle avait déjà travaillé dans le passé, ainsi que son expérience en enseignement et en événementiel au Canada et en France, en font une grande force pour notre organisme. Je n’oublie pas de noter aussi la contribution énorme de nos bénévoles, sans qui peu de ces succès en seraient. C’est avec beaucoup de fierté et d’optimisme que nous abordons une nouvelle année, tout en étant préparés à affronter les obstacles économiques, financiers et sanitaires qui pourraient se présenter en chemin », conclut-elle.

La rencontre s’est terminée avec l’élection par acclamation de trois administrateurs pour une période de trois ans, soit Mary Crawford, Raymond Djako et Fété Ngira-Batware Kimpiobi. Pour plus de renseignements sur les activités à venir, le CFH invite la population à consulter son nouveau site Web à cfhamilton.ca.

Photo : Le conseil d’administration du CFH, de gauche à droite : Clarence Seunarine, Mary Crawford, Myriam Khouzam, Hugues Kenhefa, Raymond Djako et Marie-France Lefort