C’est en février 2018 que la douce folie de l’improvisation s’est emparée du Centre francophone Hamilton. Un an plus tard, l’aventure continue et, au deux mois, un groupe d’une dizaine de participants se rencontre au Staircase Cafe sur la rue Dundurn nord pour une soirée où l’imagination est reine.

L’« impro », comme on l’appelle familièrement, a gagné en popularité partout dans le monde depuis les années 1980, notamment par le biais des matchs hilarants auxquels se livrent des équipes déjantées. Les activités du Centre francophone ne vont cependant pas jusque-là et se limitent pour l’instant à des pratiques et des sketchs néanmoins marqués au sceau du plaisir et de l’humour.

C’est Adriana Alfano, enseignante de français à l’école élémentaire Lawfield, qui anime ces ateliers. L’improvisation est un outil dont elle se sert d’ailleurs dans ses cours : « C’est plus facile d’apprendre quand on est à l’aise. L’impro nous aide à être confortable avec cet esprit qui nous amène à jouer ». Cette forme d’art conduit celui qui le pratique à ne pas craindre de prendre des risques dans sa façon de s’exprimer tout en explorant sa créativité.

« C’est spontané et pour les apprenants de langue seconde, ils ont la possibilité d’utiliser leurs acquis d’une façon immersive, pendant une saynète par exemple », poursuit Mme Alfano. De devoir trouver ses mots tout en construisant un discours logique avec son interlocuteur sur scène force à rester en alerte et à développer une bonne écoute. Cela vaut autant, au sein du groupe d’improvisation, pour les francophones que pour les francophiles qui saisissent cette occasion de mettre à l’épreuve leur niveau de français.

Une soirée typique se déroule sur un thème choisi par Mme Alfano. « On commence par les exercices de « réchauffement ». Il faut se mettre dans l’espace créatif pour se connaître les uns les autres. C’est très graduel. Ensuite, ce sont les exercices plus physiques puis les petites saynètes. » Peu à peu, les participants sortent de leur bulle, laisse la timidité de côté et se laissent aller au défi amusant de l’improvisation.

Les deux prochaines rencontres auront lieu le 27 mars et le 22 mai. C’est donc un rendez-vous pour les francophones de Hamilton qui veulent s’adonner à une activité divertissante tout en élargissant leur cercle d’amis.

PHOTO : Les participants se livrent à quelques exercices d’improvisation lors de la rencontre du 30 janvier.