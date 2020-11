THEMUSEUM, une institution muséale du centre-ville de Kitchener, a déjà les yeux fixés sur l’après-pandémie. En effet, du 2 novembre 2021 au 30 janvier 2022, ce musée accueillera Unzipped, une exposition internationale sur les Rolling Stones rassemblant environ 400 objets sur 10 000 pieds carrés.

Nul besoin d’être un amateur de rock pour connaître, à tout le moins de nom, ce groupe emblématique de la contre-culture des années 1960 et dont Mick Jagger et Keith Richards, paroliers et chanteurs de la formation, en sont les membres les plus connus. À eux s’ajoutent notamment Charlie Watts, Bill Wyman et Ronnie Wood, les musiciens ayant eu la plus longue longévité au sein des Stones comme on les appelle familièrement.

Avec 240 millions d’albums vendus, 4 prix Grammy et leur intronisation au Temple de la renommée du Rock and Roll en 1989 et au Temple de la renommée de la musique de Grande-Bretagne en 2004, les Rolling Stones se sont taillé une place considérable dans l’histoire de la musique populaire.

Quelque 60 ans après ses débuts, le groupe est toujours actif et Unzipped permettra aux visiteurs de s’immerger dans l’univers de ce phénomène musical. Instruments, costumes, affiches, pochettes d’album, photos, vidéos, etc. seront en montre dans une atmosphère feutrée et intimiste. Cela inclut une reconstitution réaliste de l’appartement du groupe à ses débuts à Londres et, grâce à une technologie de pointe, la possibilité de vivre une expérience tridimensionnelle époustouflante d’un concert des Stones.

« C’est un moment passionnant pour THEMUSEUM alors que nous tirons un peu plus le rideau et révélons exactement ce à quoi les visiteurs peuvent s’attendre lorsqu’ils entrent dans le monde des Rolling Stones d’une manière jamais imaginée auparavant, a déclaré David Marskell, président-directeur général du musée. Les gens apprécieront cette expérience immersive qui, à la base, célèbre le pouvoir de la musique, de l’art et du design. C’est vraiment une opportunité unique dans la vie. »

Or, dans un an, si le coronavirus est à ce moment sous contrôle, les visiteurs se feront sans doute nombreux au musée, d’autant plus que le sujet de l’exposition est susceptible d’intéresser bon nombre de personnes. C’est pourquoi il est possible d’acheter son billet dès maintenant sur unzippedkw.ca. Un rendez-vous à ne pas manquer!

PHOTO – L’exposition retrace 60 ans d’histoire musicale et certains objets en montre proviennent de la collection privée du groupe.