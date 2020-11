Le lancement officiel des travaux du Centre d’aviron Henley a eu lieu le jeudi 12 novembre à St. Catharines, marquant le début de la construction d’une nouvelle installation au Royal Canadian Henley Rowing Course.

En veillant à ce que les lignes directrices relatives à la pandémie COVID-19 soient respectées, un petit groupe d’invités se sont joints à Doug Hamilton, le président de la Société hôtesse de Niagara, pour assister à cette cérémonie. Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, Jennie Stevens, députée provinciale de St. Catharines, Walter Sendzik, maire de St. Catharines, et Jim Bradley, président de la Municipalité régionale de Niagara, étaient parmi les participants à l’événement.

Le Royal Canadian Henley Rowing Course, site de compétitions régionales, provinciales, nationales et internationales depuis plus de 100 ans, est une installation sportive de premier ordre à Niagara. En vue de maintenir la réputation de destination d’aviron incontournable dont jouit la région, et d’appuyer le cheminement sportif de ses nombreux rameurs, la Société hôtesse de Niagara, grâce au soutien de ses partenaires financiers, construira un nouveau Centre d’aviron au Royal Canadian Henley Rowing Course qui répondra à divers besoins d’entraînement propres à ce sport, y compris l’entraînement en salle.

« Le Centre d’aviron Henley est un projet d’héritage clé pour la communauté, dont la construction est rendue possible par l’accueil des Jeux d’été du Canada de 2022 à Niagara, affirme Doug Hamilton, président de la Société hôtesse de Niagara. Non seulement la communauté d’aviron de la région bénéficiera des travaux du Henley Rowing Course à St. Catharines, mais aussi, ces derniers permettront à Niagara de continuer à accueillir des événements nationaux et internationaux d’envergure, tels que les Championnats du monde d’aviron en 2024. »

« Le gouvernement du Canada est fier d’investir dans l’avenir du sport et de l’activité physique dans la région de Niagara. Les améliorations qui seront apportées au Centre d’aviron Henley permettront aux athlètes d’avoir un centre d’entraînement à la hauteur de leur talent et de faire la fierté du Canada, a affirmé Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. En plus d’avoir une incidence positive sur les Jeux d’été du Canada de 2022, la modernisation du centre est un legs essentiel pour les années à venir. »

« La cérémonie d’inauguration des travaux qui a eu lieu au Centre d’aviron Henley représente une étape importante quant au progrès des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Les investissements réalisés par notre gouvernement dans de nouvelles installations sportives et récréatives et dans la modernisation d’installations existantes apportent un soutien à nos athlètes, créent des emplois et aident à relancer l’économie locale. Je suis persuadée que la région de Niagara se prépare à tenir des Jeux réussis et inspirants, tout en continuant d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité de leur communauté. Je suis impatiente de contribuer au retour de nos athlètes de haut niveau au podium, de renforcer les secteurs sportifs et touristiques de la région, et de mettre en valeur ce que notre province a de mieux à offrir. »

« Les Canadiens pratiquent l’aviron au Royal Canadian Henley Rowing Course depuis plus de 135 ans, ajoute Chris Bittle, le député fédéral de St. Catharines. La préparation en vue d’accueillir les compétitions d’aviron des Jeux d’été du Canada en 2022 présente une excellente occasion de moderniser et d’agrandir les installations d’entraînement de Henley Island. Ces travaux nous permettront d’offrir une expérience de classe mondiale aux rameurs non seulement pendant les Jeux, mais aussi pour les années à venir. »

« Je suis fier de me joindre à nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu’à la Société hôtesse de Niagara, pour célébrer cet événement marquant l’inauguration des travaux de construction à l’installation de Henley Island, déclare Jim Bradley, président de la Municipalité régionale de Niagara. J’ai très hâte de couper le ruban de ce grand projet d’infrastructure, et d’accueillir le Canada dans notre belle région en 2022. »

Lors des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, qui auront lieu du 6 au 21 août prochains, la compétition d’aviron sera tenue au Royal Canadian Henley Rowing Course et au nouveau Centre d’aviron Henley. L’achèvement de la construction de cette nouvelle installation est prévu pour fin 2021.

SOURCE – Jeux d’été du Canada, Niagara 2022

PHOTO – Les partenaires des secteurs public et privé qui contribueront à la création de ce centre