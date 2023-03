Richard Caumartin

Après quelques années d’isolement, SOFIFRAN retrouvait sa communauté le 25 février pour la 16e édition de son Festiv’Ébène dont le thème était « De la broue au bogolan ». Cette activité qui se déroulait dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs avait lieu à l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf à Welland.

Une centaine de personnes de partout dans le Niagara se sont rassemblées pour fêter la richesse de leurs cultures respectives. Plusieurs nouveaux arrivants de Niagara Falls que l’organisme a envoyé chercher en autobus pour les divertir et les intégrer à la communauté étaient présents.

Puis, un groupe de musiciens de l’école secondaire Franco-Niagara a ouvert les festivités, suivi d’un discours apprécié de Melinda Chartrand, membre du conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour la région Centre et membre du conseil d’administration du centre culturel Le Griffon, commanditaire de l’événement.

La directrice artistique de SOFIFRAN, Justine Gogoua, était la maîtresse de cérémonie et Hervé Mility a animé l’auditoire dans une ambiance des plus chaleureuses.

Au programme : des prestations du groupe cubain Okan qui ont fait danser la foule, de la chanteuse haïtienne Woodley Pierre et son style kompa et du groupe congolais Sage Matuzolele que les participants ont découvert ce soir-là.

SOFIFRAN en a profité pour reconnaître cinq jeunes bénévoles qui se sont distingués dans des domaines différents au cours des deux dernières années, des gens très dynamiques et dédiés aux activités de l’organisme. Il s’agit de Rebecca Surin, Marla Zephyr, Steina Dorvil, Teddy-Christian Lumanji et Elijah Noël. En plus d’un certificat, chacun d’eux a reçu un foulard en bogolan amené d’Afrique par Mme Gogoua.

Les convives ont apprécié également le buffet de mets africains servi par un service de traiteur ghanéen. « Pour une reprise en présentiel, nous sommes très satisfaits car les gens sont venus pour s’amuser, explique la directrice générale Fété Ngira-Batware Kimpiobi. Par contre, il y avait quelques personnes qui portaient des masques contre la covid, ce qui nous rappelle que la peur de la pandémie n’est pas tout à fait éloignée. Nous sommes très reconnaissants de nos commanditaires dont le Conseil des arts de l’Ontario, le Collège Boréal, le CSCHN, l’ABC communautaire et l’Entité 2. »

La prochaine activité de SOFIFRAN aura lieu le 12 mars à l’hôtel de ville de Welland pour une célébration de la Journée de la femme.

Photo : Melinda Chartrand, Fété Ngira-Batware Kimpiobi, Justine Gogoua, Yorly Balu et Mikhaela Sullivan du RIFCSO