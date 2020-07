Au contraire de St. Catharines et surtout Niagara Falls, Welland n’est pas tellement une ville que l’on associe spontanément au monde du spectacle. C’est pourquoi plusieurs seront surpris d’apprendre qu’une troupe de cirque y est basée. Nommé Femmes du Feu, cet organisme sans but lucratif, dont les artistes sont, comme le nom l’indique, toutes des femmes, se donne pour principe directeur de combiner de façon novatrice les arts du cirque et la danse contemporaine.

Ce n’est pas tout. Comme le rappelle Holly Treddenick, directrice artistique et cofondatrice, avec Lindsay Goodtimes, de la compagnie, les prestations impliquant du feu sont aussi au cœur de la démarche artistique de la troupe.

Les danses et jongleries avec des torches sont d’ailleurs aux origines de Femmes du Feu. « Il y avait très peu de gens qui se livraient alors à des performances avec du feu de sorte que l’on a commencé à recevoir de plus en plus de demandes », se remémore Mme Treddenick. Elle et d’autres amies partageant la passion du cirque se sont donc décidées, en 2003, à pérenniser ce filon artistique en créant leur propre troupe.

D’autres disciplines se sont ensuite ajoutées à leur répertoire et Femmes du Feu a, depuis sa fondation, produit plusieurs spectacles originaux.

L’approche de la troupe est à la fois traditionnelle et contemporaine, un dosage qui varie en fonction du public visé. Une démarche plus conceptuelle guide parfois ses numéros. Les membres de la compagnie ont pour paramètre créatif de se rapprocher de l’assistance sur le plan des émotions afin de laisser une impression durable.

« Le public quitte avec une expérience partagée avec les artistes », résume Holly Treddenick, qui ajoute que Femmes du Feu cherche à raconter des histoires illustrant des liens entre les gens et en les connectant à leur environnement.

Comme pour tout le monde dans le milieu du spectacle, la pandémie a fait dérailler les projets que Femmes du Feu avait pour 2020. Jusqu’à présent, les seules prestations dont les dates n’ont pas été changées sont celles de la tournée de Tweet Tweet, un spectacle pour les bambins qui doit être présenté en septembre prochain.

La troupe a toujours plusieurs projets qu’elle mène de front. Le développement du spectacle grand public In The Fire était de ceux-là, mais les activités qui l’entouraient sont pour le moment suspendues.

La compagnie envisage d’explorer les possibilités offertes par le numérique pour contourner les limitations imposées par la pandémie et, à ce propos, des membres de la troupe feront partie du spectacle de la fête du Canada présenté sur le web par la Ville de Welland.

Même après avoir sillonné la région du Niagara dans tous les sens pendant des années, il est encore possible d’y découvrir des personnalités qui ont fait leur marque dans des domaines parfois méconnus. La Péninsule, entre autres talents locaux, peut ainsi se vanter d’avoir les arts du cirque dans ses nombreux atouts.

PHOTO : Une résidente de Welland, Holly Treddenick, est directrice artistique de la troupe de cirque Femmes du Feu.