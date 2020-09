L’industrie du tourisme de Niagara-on-the-Lake est fondamentale pour la vitalité du Niagara et contribue de manière importante à l’économie. Chaque année, des millions de voyageurs visitent la région pour profiter de sa beauté naturelle, de ses vignobles de classe mondiale, de sa culture, de son théâtre et de son charme historique. Cet afflux de visiteurs se traduit par des revenus et des emplois pour de nombreux résidents locaux.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact économique important sur les entreprises et les organismes du Canada, en particulier ceux qui dépendent des voyages et du tourisme. À mesure que l’économie se redresse, le gouvernement fédéral continue de soutenir la reprise et la croissance de cette industrie essentielle.

Le mardi 25 août, Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé un investissement non remboursable de 500 000 $ de FedDev Ontario pour soutenir l’industrie touristique de Niagara-on-the-Lake.

Avec cet investissement, la ville de Niagara-on-the-Lake créera un fonds qui fournira des contributions allant jusqu’à 20 000 $ aux petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme. Les PME axées sur le tourisme recevront une aide pour compenser les coûts de réouverture et d’adaptation. Le projet devrait permettre de soutenir 50 entreprises et de maintenir une centaine d’emplois.

La ministre a également annoncé son intention d’accorder une contribution de 400 000 $ au Festival Shaw, afin de soutenir la présentation de spectacles de théâtre en plein air et l’activité des visiteurs à Niagara-on-the-Lake.

« Notre industrie touristique et le 1,8 million de Canadiens qu’elle emploie ont été durement touchés par la COVID-19 et nous sommes là pour eux. Grâce à ce financement de FedDev Ontario, Niagara-on-the-Lake et le Festival Shaw continueront d’accueillir les visiteurs, de s’adapter à la nouvelle réalité et de soutenir l’économie touristique de la région.

« Notre message au secteur touristique de Niagara et à ceux dont les moyens de subsistance en dépendent est clair : nous avons été là pour vous avec des mesures immédiates, nous sommes là pour vous maintenant, alors que notre économie rouvre et nous passerons au travers ces difficultés ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir les bons emplois locaux et aider le tourisme de Niagara à revenir en force », a déclaré Mélanie Joly.

La ministre a également participé à une table ronde où elle a rencontré des représentants de l’industrie touristique locale pour discuter des défis et des possibilités de croissance et de soutien.

La mairesse de Niagara-on-the-Lake, Betty Disero, a manifesté son soulagement et son optimisme : « Je tiens à remercier FedDev Ontario pour cette contribution. Ce financement contribuera à réduire les effets de la COVID-19 et, dans certains cas, servira de bouée de sauvetage pour de nombreuses entreprises locales, en particulier à l’approche de la saison intermédiaire. Grâce à cette occasion et au soutien continu de la Province, en travaillant ensemble, nous sommes convaincus que Niagara-on-the-Lake se remettra et sera plus forte que jamais ».

Tim Jennings, directeur exécutif du Festival Shaw, a profité de l’occasion pour révéler quelques projets culturels qui seront mis sur pied grâce à cette subvention.

« Au nom du Shaw Festival, de nos artistes, artisans, techniciens, bénévoles, conseil d’administration et travailleurs administratifs, nous sommes ravis de pouvoir établir un partenariat avec FedDev Ontario afin de soutenir la Ville de Niagara-on-the-Lake, la région de Niagara et Tourism NOTL pour le retour de rassemblements extérieurs sécuritaires. Le Festival Shaw utilisera ces fonds pour présenter des performances extérieures gratuites ou à faible coût et pour acheter de l’équipement permettant d’assurer l’expérience la plus sécuritaire possible pour tous. »

Face à la pandémie, le secteur du tourisme a montré sa résilience en s’adaptant aux réalités actuelles et en cherchant des moyens de relancer ses activités et des possibilités de croissance. Le gouvernement du Canada s’efforce de soutenir ces entreprises et ces collectivités en aidant à maintenir des emplois et à préparer le secteur du tourisme à un retour en force.

Cela est d’autant plus important pour l’Ontario, où le tourisme représente 39,4 milliards $ du PIB et soutient directement et indirectement plus de 820 000 emplois. Niagara-on-the-Lake est un bon exemple de la place considérable que le secteur du tourisme occupe dans certaines localités : le quart de la population locale en tire son gagne-pain, accueillant, en temps normal, plus de trois millions de visiteurs par an. Le Festival Shaw, à lui seul, attire plus de 250 000 spectateurs et génère une activité économique annuelle de plus de 220 millions $.

SOURCE – Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario

PHOTO – Le Royal George Theatre à Niagara-on-the-Lake