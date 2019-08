À quelques jours de la rentrée, le site du complexe scolaire qui recevra les élèves des écoles Confédération et Champlain est toujours très occupé. Ce n’est que cette semaine que l’ancienne école est tombée sous les coups des pelles mécaniques pendant que des travailleurs s’afféraient toujours auprès de la nouvelle. C’est en juillet de l’année dernière que les travaux avaient débuté pour mener à bien ce projet cher au Conseil scolaire Viamonde et la cérémonie de la pelletée de terre symbolique, marquant le début des travaux, s’était tenue en septembre. Un an plus tard, les élèves retourneront en classe dans une école flambant neuve mais à laquelle quelques fignolages seront sans doute encore nécessaires.