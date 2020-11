Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et la Société économique de l’Ontario (SÉO), en leur qualité de coordonnateurs viennent d’annoncer le lancement du programme de pré-incubation Élan F (pour Élan francophone). Ce programme sera géré par le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-ouest pour le compte du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara.

Il s’agit de l’un des projets phares du plan d’action de l’initiative de la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton, une des 14 CFA mises en place grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Piloté et offert conjointement par le CCO et la SÉO, l’objectif d’Élan F est de créer un cadre et d’offrir une structure aux ambitions et aux projets entrepreneuriaux des nouveaux arrivants francophones dans la région de Hamilton afin de les accompagner dans leur acquisition d’un sens des affaires et la création de leur entreprise.

Le programme de pré-incubation permettra aux participants d’accéder à des formations individuelles ou en groupe, d’assister à des ateliers et des événements de réseautage ou encore de bénéficier de services de consultation à la carte.

Les modalités et les critères d’admissibilité sont assez simples. La motivation et l’implication des participants sont naturellement les conditions essentielles de ce projet. Il s’agit d’un programme gratuit destiné aux nouveaux arrivants de Hamilton pour lequel les inscriptions en ligne ont déjà commencé.

Le programme sera ensuite disponible du 11 janvier au 31 mars 2021. Les participants auront également la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé au-delà de cette date.

« La communauté francophone de Hamilton est réellement accueillante et nous souhaitons ici le démontrer », a indiqué Julien Geremie, directeur général du CCO.

Pour sa part, la SÉO est très fière de collaborer à nouveau avec le CCO sur le programme d’Élan F. « L’entrepreneuriat est depuis toujours une priorité pour nous. Nous sommes convaincus que la création d’entreprise est un moteur d’intégration au sein des communautés francophones. Ce programme sera une formidable opportunité pour les nouveaux arrivants détenteurs de projet entrepreneuriaux dans la région », a renchéri Patrick Cloutier, directeur général par intérim de l’organisme.

SOURCES – CCO et SÉO