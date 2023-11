Alexia Grousson

Depuis plusieurs années, le Foyer Richelieu de Welland accueille des visiteurs quelque peu particuliers. En effet, ces visiteurs ont plusieurs pattes, beaucoup de poil et un long museau. Ces animaux viennent à la rencontre des résidents deux ou trois fois par semaine.

« Nous faisons souvent des sondages auprès des résidents pour connaître leurs besoins et leurs goûts. Il y a plusieurs années de cela, l’idée d’avoir des animaux au Foyer avait été avancée. Après avoir effectué des recherches, nous avons trouvé un organisme à but non lucratif qui propose un programme de thérapie canine. Il s’agit de Therapy Tail », mentionne Sean Keays, directeur général du Foyer.

Cependant, accueillir des animaux dans une résidence comporte quelques défis. « Nous devons prendre en compte plusieurs choses, comme la sécurité et la santé des résidents. Quand nous avons communiqué avec Therapy Tail, nous avons pu discuter de ces enjeux-là. Ils nous ont garanti que les animaux sont suivis, vaccinés et entraînés par des maîtres-chiens. De plus, ce seraient les mêmes animaux qui reviendraient chaque semaine. »

« Certains de nos résidents craignent les animaux ou y sont allergiques. Nous avons donc décidé de confiner les visites canines dans la salle communautaire du Foyer. C’est primordial pour nous de garantir la sécurité et la santé physique et émotionnelle de nos résidents », ajoute M. Keays.

Cette activité sociale fait partie des celles les plus soutenues au Foyer. « Les animaux sont des appuis thérapeutiques qui contribuent à lutter contre la dépression et l’isolement. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des services qui améliorent la qualité de vie de nos résidents. Lola et Remington sont maintenant des habitués du Foyer et des amis de nos locataires », conclut le directeur général.

Photo (Foyer Richelieu) : Lola et Remington lors d’une de leurs visites au Foyer.