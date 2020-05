Au cours du mois de mai, les Ontariens ont, avec l’aval du gouvernement, peu à peu tourné le dos au confinement. À l’opposé de certains autres chefs de gouvernement, Doug Ford n’a pas suscité la controverse avec son plan de réouverture de l’économie, marqué au sceau de la prudence. Cependant, avec l’été qui approche et les conséquences économiques dévastatrices de la crise qui commencent à se faire sentir, de plus en plus de gens ont hâte de reprendre leur vie quotidienne telle qu’ils l’ont toujours connue.

Cela est d’autant plus vrai pour les commerçants. Le jeudi 14 mai, le premier ministre a fait connaître la liste des détaillants, entreprises saisonnières et services communautaires autorisés à reprendre leurs activités. Cette liste a été dressée en fonction des avancées en termes de diminution de la transmission du virus au sein de la population et de la facilité avec laquelle les entités visées peuvent mettre en place les mesures sanitaires appropriées.

« Au cours des dernières semaines, les Ontariens et Ontariennes ont été appelés à faire des sacrifices importants pour nous aider à enrayer la propagation de la COVID-19, notamment en restant chez eux, en fermant leurs entreprises et en renonçant à leur salaire habituel, a déclaré M. Ford. Le moment est venu, cette fin de semaine, de permettre à un plus grand nombre de nos entreprises de rouvrir. Ce faisant, nous adoptons une approche prudente et raisonnable pour relancer notre économie ― une approche qui protègera la santé et la sécurité de tous les Ontariens. »

Ainsi, le samedi 16 mai, les terrains de golf, marinas, clubs nautiques, parcs et terrains de camping privés et les entreprises qui accueillent des animaux, comme les écuries, ont été autorisés à ouvrir leurs portes avec quelques ajustements. La « longue fin de semaine » du congé de la fête de la Reine est synonyme pour plusieurs d’activités de plein air et le gouvernement a visiblement voulu donner un répit aux Ontariens en leur permettant d’en profiter après deux mois de confinement.

Cependant, c’est le mardi 19 mai que la première étape de ce plan de retour à la normal, tant discuté jusque-là, est devenu réalité pour la plupart des détaillants. Les commerces qui ne sont pas dans un centre commercial et qui ont une entrée séparée donnant sur la rue ont pu accueillir à nouveau des clients en autant que des mesures de distanciation soient mises en place. Les services liés aux animaux, notamment le toilettage, le dressage et les visites chez le vétérinaire, sont à nouveau autorisés. Certaines compétitions sportives et activités de loisir à participant unique peuvent à présent être tenues. Les services d’entretien intérieur et extérieur, tous les chantiers de construction et certains services médicaux et de santé mentale ont également repris leurs activités.

Dans tous les cas, le gouvernement a prescrit une conduite à suivre pour limiter la propagation éventuelle du coronavirus. Il existe, jusqu’à présent, plus de 90 documents d’orientation en matière de sécurité nés de la crise de la COVID-19.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement avait autorisé une poignée d’entreprises à ouvrir leurs portes, tels les centres de jardinage et les concessionnaires automobiles. Cette tendance ne fait donc que s’accentuer et, si tout se déroule bien, se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Ces mesures sont contingentes à l’évolution de la situation et ne sont pas définitives. Les Ontariens n’ont donc d’autre choix que de tenir bon et de continuer à être consciencieux s’ils veulent que les aléas de la pandémie soient relégués le plus vite possible au passé.

PHOTO : Le centre-ville de Hamilton reprend vie peu à peu avec l’assouplissement des restrictions au commerce.