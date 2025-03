Le Régional

Le dimanche 23 février 2025, la paroisse Saint-Philippe de Burlington a rendu hommage à ses bénévoles lors d’une messe présidée par Mgr Douglas Crosby, évêque du diocèse de Hamilton. Cet événement visait à souligner l’engagement inestimable de ces hommes et femmes qui consacrent leur temps et leur énergie au service de la communauté paroissiale.

Après la célébration, un repas a été offert aux familles des bénévoles dans la salle paroissiale, gracieusement servi par un restaurant local. L’organisation de cette journée a été assurée par le comité technique de la paroisse, composé de professionnels, de parents engagés et d’enseignants issus des écoles de la région d’Halton. En guise de reconnaissance, chaque bénévole a reçu un carnet et un stylo ornés de l’effigie de la paroisse et du slogan : « Un(e) bénévole… une âme engendrée par l’amour »

Le moment fort de la journée a été le discours de remerciement prononcé par deux jeunes paroissiennes, Yasmina et Abigail. Inspirées d’un chant de Robert Lebel, médité lors de la fête de la Toussaint par Ginette Bédard, elles ont rendu hommage à ces « bienheureux » qui, dans l’ombre, veillent au bon fonctionnement de la paroisse. Elles ont mis en lumière la dévotion des bénévoles, qu’il s’agisse de décorer l’église, d’entretenir les lieux, de préparer les ventes saisonnières ou d’assurer les rencontres de planification.

La paroisse a également tenu à remercier un bénévole exceptionnel : Mgr Douglas Crosby. Son dévouement et son engagement envers les causes nobles de la paroisse ont été salués par la remise d’un portrait réalisé par l’artiste haïtien Mike Lorry Vilvar, neveu du père Michel, actuellement réfugié en République dominicaine en raison de la situation instable en Haïti.

Cette journée a été l’occasion de rappeler combien les bénévoles sont le cœur battant de la paroisse Saint-Philippe. « Nous sommes éternellement heureux, privilégiés et bénis d’avoir au sein de la communauté paroissiale des personnes aussi bienveillantes, extraordinaires qu’exceptionnelles mettant tout en œuvre : leur savoir-faire, leur talent, leur art; somme toute, leur humble cœur à son service et ceci sans rien attendre en retour, confirme Madeleine Dunfield. Il va dans dire que c’est une absolue réalité et ce n’est pas une rhétorique, si nous vivons aujourd’hui le présent de Saint-Philippe avec enthousiasme et envisageons le futur avec confiance. »

Photo (Paroisse Saint-Philippe) : De gauche à droite : Père Joseph Grégory Michel (curé de la paroisse), les bénévoles honorés avec leurs petits sacs et Yasmine et Abigail (derrière le lutrin) entourent Mgr Douglas Crosby.