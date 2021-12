C’est avec beaucoup d’émotions que la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) a annoncé, le mercredi 15 décembre, l’annulation de la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne à Victoria (JeuxFC).

« La pandémie de la COVID-19, qui sévit toujours, nous incite à prendre cette décision difficile. Malgré tout le travail fait pour assurer la tenue de notre événement et les plans solides proposés pour y arriver, il demeure difficile d’assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées avec les JeuxFC, ce qui reste toujours notre priorité.

« Outre les défis logistiques imposés par la pandémie, le recrutement pour toutes les facettes de cet événement d’envergure demeure un défi. Comme pour chacune de ses initiatives, la FJCF cherche toujours à offrir des expériences positives et à la hauteur de la réputation des éditions précédentes. Toutefois, le contexte actuel fait en sorte que la tenue des JeuxFC devient difficile à réaliser.

« Nous partageons la grande déception de la communauté francophone de Victoria, de la Colombie-Britannique, des jeunes, des membres et des partenaires qui s’étaient engagés à faire de ces JeuxFC un événement à ne pas manquer. Nous tenons à remercier et souligner le travail sans relâche du Comité d’organisation de Victoria, qui est de la partie depuis 2016 », affirme la présidente de la FJCF, Marguerite Tölgyesi.

La FJCF tient également à remercier tous les bénévoles et employés qui ont cru à cette aventure et qui y ont consacré leur énergie depuis toutes ces années. Nous saluons les partenaires, les bailleurs de fonds et les fournisseurs, qui ont su croire depuis ses débuts dans les JeuxFC. Leur engagement envers cet événement est indéniable et nous les remercions pour leur flexibilité et surtout leur appui indéfectible malgré les circonstances.

Nous tenons également à remercier les partenaires de recrutement, les équipes de mission et les bénévoles pour tous les efforts, pour leur appui, compréhension, collaboration et surtout pour leur engagement envers les

JeuxFC au fil des ans.

La FJCF et son bailleur de fonds principal, le gouvernement du Canada, demeurent engagés envers cet événement phare et de grande importance pour les jeunes d’expression française d’un bout à l’autre du pays. La prochaine édition de l’événement est prévue en 2025.

La FJCF est un organisme national géré « PAR et POUR » les jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les intérêts de la jeunesse d’expression française au Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel.

Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l’intérieur de trois volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition.

SOURCE – Jeux de la francophonie canadienne

(Crédit photo: Facebook des Jeux de la francophonie canadienne)