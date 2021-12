Dans le cadre du plan du gouvernement de l’Ontario visant à renforcer l’Ontario et de son engagement à brancher chaque collectivité à Internet à large bande d’ici 2025, les travaux sont en cours pour brancher plus de 4 800 foyers, exploitations agricoles et entreprises de Fort Erie, Grimsby, Lincoln, West Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Niagara Falls, Pelham et Wainfleet à un Internet haute vitesse fiable en décembre 2022.

Cette initiative de 17,9 millions de dollars pour installer trois nouveaux réseaux dans la région de Niagara aidera à garantir que les exploitations agricoles et les entreprises de la région pourront attirer de nouveaux clients, faire croître leur entreprise, créer de nouveaux emplois et rester compétitives dans un marché de plus en plus axé sur le numérique. Les familles de ces collectivités auront également la certitude qu’une connectivité sera accessible lorsqu’elles en auront besoin pour accéder à des services, renouveler leur permis de conduire, faire des achats en ligne, effectuer des travaux scolaires ou travailler de la maison.

Le service élargi par fibre optique est soutenu par les gouvernements du Canada et de l’Ontario, chacun s’engageant à verser jusqu’à 3,5 millions de dollars. Les contrats visant à étendre le service Internet à large bande ont été attribués par Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc., une société sans but lucratif qui a été créée par des municipalités de la région pour se pencher sur la question de la connectivité dans les régions non desservies et mal desservies du Sud-Ouest de l’Ontario.

« L’annonce d’aujourd’hui représente une avancée concrète pour donner accès à un service Internet rapide et fiable à huit collectivités supplémentaires de la région de Niagara, leur permettant d’avoir un meilleur accès aux services essentiels, a déclaré Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre, au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités. Notre gouvernement continuera à s’atteler à brancher tous les Canadiens, ici dans la région de Niagara et dans l’ensemble du pays, à Internet haute vitesse. »

« Avoir accès à un service Internet haute vitesse est essentiel pour les familles et les entreprises de la région de Niagara et de toute la province, a déclaré Toby Barrett, adjoint parlementaire à la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et député de Haldimand-Norfolk. Elles ont besoin de ces services pour accomplir leur travail — qu’il s’agisse d’effectuer des travaux scolaires ou d’exploiter une entreprise. C’est pour cette raison que je suis si heureux que notre gouvernement aide à bâtir l’infrastructure critique nécessaire pour renforcer l’Ontario et soutenir les collectivités dans la région de Niagara. »

« Depuis ma première élection, j’ai promis de promouvoir les investissements dans le service à large bande, a déclaré Sam Oosterhoff, député de Niagara-Ouest. L’engagement d’aujourd’hui visant à élargir l’accès à Internet à large bande à Fort Erie, Grimsby, Lincoln, West Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Niagara Falls, Pelham et Wainfleet branchera bientôt plus de 4 800 foyers, exploitations agricoles et entreprises à des services Internet haute vitesse fiables d’ici décembre 2022. Je vais continuer à travailler avec mes collègues, la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et ses adjoints parlementaires, afin d’investir dans Internet à large bande en milieu rural dans la région de Niagara. »

Plus de 255 millions de dollars ont été investis par les gouvernements du Canada et de l’Ontario et le secteur privé afin de donner accès à Internet haute vitesse à plus de 58 000 foyers et entreprise du Sud-Ouest de l’Ontario grâce à SWIFT.

« Dans l’économie d’aujourd’hui fondée sur le numérique, avoir accès à Internet haute vitesse est essentiel pour garantir la croissance et le développement économiques futurs dans les petites villes et les collectivités rurales, a dit Gary McNamara, président du conseil d’administration de SWIFT. Grâce aux efforts consentis pour doter l’ensemble du Sud-Ouest ontarien d’une plus grande connectivité, nous sommes heureux de souligner le début de la construction, en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, de trois réseaux haute vitesse par fibre optique dans la région de Niagara, qui offriront une connectivité améliorée à plus de 4 800 foyers et entreprises sous-desservis à Fort Erie, Grimsby, Lincoln, West Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Niagara Falls, Pelham et Wainfleet. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario