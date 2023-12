Alexia Grousson

Le 25 novembre, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a organisé une journée d’accueil et d’orientation pour les nouveaux réfugiés à l’église Sacré-Cœur de Welland.

« C’est important pour nous d’organiser ce genre d’événement. Nous sommes un organisme multidisciplinaire offrant des services intégrés afin de faciliter l’intégration des nouveaux immigrants. Cependant, pour réussir, ça prend une communauté. Nous avons donc fait appel à nos partenaires pour cette journée de bienvenue. Nous voulions offrir aux réfugiés un moment de répit afin qu’ils puissent réseauter, briser l’isolement et connaître les services disponibles en français dans la région », raconte Bonaventure Otshudi, directeur des services d’établissement du CSCHN.

Un autobus a transporté les immigrants des hôtels du Niagara et des refuges de Welland. Au total, une centaine de participants ont répondu présents. Plusieurs activités pour les enfants ont aussi eu lieu (jeux de cartes, jeux de société et jeux vidéo).

« Nous avons eu trois témoignages de demandeurs d’asile. L’un d’eux, père de quatre enfants et chauffeur de taxi, a donné plusieurs conseils. Il a rappelé l’importance de se rapprocher des organismes de service plutôt que d’écouter le bouche-à-oreille, à se référer directement à la source, là où se trouve réellement l’information. Il a aussi expliqué son parcours et la façon dont il a trouvé du travail. Il a encouragé les participants à se prendre en main, en suivant des cours de langue par exemple », précise M. Otshudi.

Selon lui, il y a de l’emploi disponible dans la région, mais les nouveaux arrivants doivent se donner la peine d’apprendre l’anglais afin d’augmenter leur chance de trouver un emploi. « L’anglais, ça ouvre des portes », ajoute-t-il.

Un repas chaud et de la musique ont conclu cette journée. « Ce qui m’a le plus marqué, c’était de voir la joie sur leur visage. L’intégration est un parcours difficile, mais ils doivent rester résilients et prendre les informations un jour à la fois. C’est la troisième fois que nous organisons cet événement et nous espérons pouvoir continuer, non seulement à le perpétuer, mais aussi à le faire plus souvent », conclut le directeur des services d’établissement du CSCHN.

Photo (CSCHN) : Les partenaires communautaires ont facilité l’accueil des réfugiés.