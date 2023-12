Des murales ont été peintes récemment à l’intérieur de l’École secondaire Franco-Niagara à Welland avec les fonds amassés lors des festivités du 50e anniversaire de l’École secondaire Confédération.

« Nous avons fait appel à une artiste francophone d’origine autochtone pour réaliser l’œuvre, raconte la directrice de Franco-Niagara, Chantale Carette. Dans son approche artistique, Mique Michelle a débuté par une réflexion sur le projet à réaliser. Ainsi, les élèves de 9e et 10e années ont réfléchi sur les éléments qui les entourent (nature, canal Welland, agriculture), leur histoire et le processus artistique à préconiser.

« Le Jaguar est le point de départ de cette réflexion et que son souffle dégage tout l’avenir de Confédération, soit la naissance de Franco-Niagara. Sur un autre mur de l’école, un lion regarde vers l’avenir et insuffle que la francophonie perdurera pour les générations à venir. On peut aussi y observer que des empreintes du jaguar sont présentes tout au long de la fresque, signe qu’il restera à jamais gravé dans notre histoire.

« Plusieurs anciens de Confédération, qui font maintenant partie du personnel ou sont des parents d’élèves de Franco-Niagara, ont été très impressionnés par cette réalisation artistique d’envergure. »

Photo (courtoisie): Le souffle du jaguar dégage tout l’avenir de Confédération.