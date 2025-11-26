Dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse, la communauté francophone du Niagara s’est mobilisée pour un événement festif dédié aux aînés. Musique, témoignages et générosité ont marqué cette rencontre, où bénévoles, élus et résidents ont uni leurs efforts pour soutenir un milieu de vie essentiel.

Christiane Beaupré – IJL Le Régional

Le jeudi 20 novembre marquait une journée importante pour le nouveau Foyer Richelieu Welland : la tenue de sa toute première activité officielle, un bercethon organisé dans la tradition de l’organisme. Cette collecte de fonds, la deuxième en importance après le tournoi de golf du mois de mai, est coordonnée par le Fonds Foyer Richelieu dirigé par Daniel Keays. L’édition 2025 a permis d’amasser 23 000 $, confirmant l’élan de générosité de la communauté francophone du Niagara.

Pour comprendre toute la portée de ce moment, Muriel Thibault-Gauthier, présidente du conseil d’administration du Foyer Richelieu, résume l’émotion du jour. Entre fierté et nostalgie, elle offre le regard unique de celle qui accompagne ce projet depuis ses débuts.

Dès son arrivée, Mme Thibault-Gauthier a reconnu certains anciens membres du Club Renaissance, aujourd’hui résidents du Foyer. « La démence est là… Je les ai connus quand ils chantaient et dansaient il y a trois ou cinq ans. Les choses changent vite », confie-t-elle. Avec sa chanson Olé Olé Foyer Richelieu, qui fait toujours fureur, elle continue toutefois d’apporter un peu de lumière à ceux qui ont marqué son parcours. « Je dis toujours que les aînés sont des rayons de soleil », ajoute-t-elle, alors que les grandes fenêtres du nouveau bâtiment laissaient entrer une lumière éclatante.

La cérémonie a eu lieu dans le « Carrefour Badaway » et le « Bistro Desjardins », où se sont succédé plusieurs invités. Daniel Keays assurait le rôle de maître de cérémonie, entouré d’une équipe de bénévoles dévoués. Le premier intervenant, le maire Frank Campion, a rappelé la fierté de la Ville de Welland d’avoir soutenu le projet à hauteur de 400 000 $ pour le nouveau Foyer, et de 200 000 $ pour la future Maison Richelieu, qui ouvrira en 2027. « Le Foyer est un modèle pour Welland », a-t-il souligné.

Diane Martin a lu un message du député provincial Jeff Burch. Puis un représentant du député fédéral Fred Davies a remis une plaque à Sean Keays, directeur général du Foyer. Le président du Club Richelieu Welland Jason Bernard a réitéré que le Foyer est une véritable fierté pour l’organisme qu’il dirige. Des membres du Club Richelieu Niagara Falls, dont Vic Pépin et Luc Frigault, étaient également présents au bercethon.

Mme Thibault-Gauthier a clôturé les discours et donné le coup d’envoi officiel du bercethon en entonnant Olé Olé Foyer Richelieu, après avoir distribué de petits instruments de musique à l’assistance. Elle a rappelé l’importance de la gratitude : « Prenez le temps de dire merci à ceux qui travaillent si fort au Foyer Richelieu. Aux infirmières, aux personnes qui ouvrent la porte ou celles qui font des biscuits. Un sourire, ça ne coûte rien et ça peut changer une journée. »

Au fil de l’activité, les organismes partenaires — les Chevaliers de Colomb, le Club Richelieu Welland, le Club Renaissance Sacré-Cœur et plusieurs autres — se sont relayés sur les chaises berçantes. Les résidents, eux aussi, participaient à tour de rôle, attirés par l’ambiance et par la musique d’un orchestre bilingue qui interprétait des airs populaires, de La vie en rose à Quand le soleil dit bonjour aux montagnes.

Pour la présidente du Foyer Richelieu, se bercer pour une bonne cause, c’est avant tout « mettre du soleil dans la vie des aînés francophones du Niagara ». Grâce aux dons, le Foyer pourra offrir des pyjamas de Noël, des pantoufles, des petits cadeaux, des cadres décoratifs et d’autres objets destinés à égayer le quotidien.

« Les résidents voient le nouveau Foyer comme un château où ils se sentent rois et reines », raconte-t-elle. Les grandes fenêtres, les vastes espaces, les couloirs lumineux et même un passage intérieur reliant la Résidence Richelieu contribuent à ce sentiment d’appartenance et de dignité retrouvée.

Alors que la journée s’achevait, les organisateurs se sont réunis pour comptabiliser les dons. « On avait peur de ne pas atteindre 20 000 $, mais nous en avons recueilli 23 000 $ », se réjouit Muriel Thibault-Gauthier. Une belle manière de lancer le temps des Fêtes… et de confirmer que la solidarité francophone du Niagara est bien vivante.

Photo : Le début du bercethon. De gauche à droite : Sean Keays (Foyer Richelieu), Muriel Thibault-Gauthier (Foyer Richelieu), Suzanne Giroux (Club Renaissance Sacré-Cœur), ainsi que des représentantes de la Résidence Richelieu se bercent pour une bonne cause. (Crédit : père Guy Bertin)