Les dates anniversaires sont comme autant de points de repère dans la vie d’une personne, lui donnant chaque fois un prétexte pour faire un retour sur le passé et de réfléchir à ce qui a été accompli jusqu’à maintenant. Les fidèles de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, à Cambridge, ont ainsi consacré la journée du 9 décembre à célébrer les 25 ans de prêtrise de leur curé, le père Lourdy Dorismond, en compagnie de ce dernier et ce fut pour tous une occasion de réfléchir à ce qu’est la vocation religieuse.

C’est dès après la messe dominicale, alors que les paroissiens se trouvaient encore dans l’église, que se sont succédé les hommages, à commencer par celui de l’évêque du diocèse de Hamilton, Mgr David Crosby, qui fait d’ailleurs partie de la même congrégation que le père Dorismond, soit les Oblats de Marie-Immaculée. « Je peux vous dire que les prochaines 25 années passerons plus vite que les 25 premières », a blagué l’évêque, à l’intention de son confrère, en conclusion de son intervention.

Un paroissien, Claude Charpentier, s’est alors avancé au micro pour témoigner de l’estime que les francophones de Cambridge et des environs vouent à l’engagement de leur curé : « Pour votre grand dévouement pour la paroisse et nos écoles, dans notre pays de mission, merci pour votre sourire et votre accueil. Sachez que vous êtes grandement apprécié ». M. Charpentier s’est ensuite livré à une réflexion sur la condition de prêtre et en particulier sur ce que cela signifie en notre époque.

Après que quelques cadeaux lui aient été remis, le père Dorismond a pris la parole. Comme les autres avant lui, il a mentionné que cette célébration devait être une surprise mais qu’elle a été éventée accidentellement au cours de la semaine. Qu’à cela ne tienne : cela n’enlève rien à tout le travail qui a été investi pendant des mois par plusieurs bénévoles dans la préparation de cette fête. « C’est le meilleur des cadeaux et ça fait vraiment chaud au coeur », a déclaré Lourdy Dorismond qui s’est dit touché et ému de cette attention à son endroit. Cet anniversaire, a-t-il insisté, ne serait cependant rien s’il ne symbolisait la présence loyale de Dieu et la volonté de servir. Le prêtre a conclu en remerciant les paroissiens pour leur amitié, leurs prières, leur soutien et leur collaboration.

Le dernier quart de siècle a été bien occupé pour le père Dorismond. Au niveau académique, il a obtenu un doctorat en philosophie et droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa de même qu’un certificat d’études supérieures en administration ecclésiastique. Il a été recteur de l’Université Publique de l’Artibonite en Haïti, son pays natal, et a également occupé plusieurs fonctions au Canada, dont chancelier pour le diocèse d’Amos, au Québec, et, depuis 2015, juge au Tribunal ecclésiastique de l’archidiocèse de Toronto. Il a servi dans plusieurs paroisses au fil des années et, depuis septembre 2016, est curé de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Les francophones de Hamilton le connaissent aussi puisqu’il dessert la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours avec le curé Ambroise Tshiaba et le père Archange Kébé.

Soeur Lorraine Rival connaît le père Dorismond depuis plusieurs années et a été la cheville ouvrière du groupe de bénévoles qui ont organisé la fête. Elle a notamment rédigé une biographie du père Lourdy Dorismond pour cette occasion. Qu’est-ce qui, selon elle, constitue le fait le plus remarquable de son parcours? « C’est sa gratuité, sa disponibilité et qu’il soit toujours prêt à aider. Le mot « non » n’existe pas dans son vocabulaire », considère Soeur Lorraine qui souligne également son sens de la charité et de l’accueil et sa vie spirituelle intense.

Les fidèles étaient invités pour un dîner dans la salle paroissiale. Le repas, préparé et servi par des bénévoles, a non seulement permis à chacun de se sustenter mais, mieux encore, de passer du temps les uns avec les autres, donnant ainsi tout son sens au mot « communauté ».

PHOTO – De gauche à droite : Mgr David Crosby, le père Lourdy Dorismond et le père Archange Kébé