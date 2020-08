Le service du développement économique de la ville de Welland a lancé, le mardi 25 août, un nouveau site Web facile à naviguer. Le site Made in Welland offre des informations accessibles et conviviales qui comprennent des ressources économiques, des actifs communautaires et des outils dont les entrepreneurs ont besoin pour démarrer et développer une entreprise.

Les développeurs et investisseurs potentiels peuvent également accéder à des renseignements pertinents tels que des subventions d’encouragement lucratives et des actifs communautaires précieux, y compris des partenariats universitaires et industriels dans la région de Niagara.

Le site Made in Welland est une invitation aux investisseurs potentiels du monde entier à découvrir pourquoi Welland est devenu un chef de file de la fabrication en Ontario. Grâce à des outils accessibles rapidement sur la page d’accueil de Made in Welland, les investisseurs potentiels ont désormais des informations à portée de main sur la fabrication de pointe, la transformation des aliments, les services aux entreprises et le tourisme sportif.

« Un site Web doit faire bonne impression avec des renseignements de qualité, car c’est là que les investisseurs ou les clients potentiels commenceront leur relation au sein d’une communauté, a déclaré Dan Degazio, directeur général du développement économique, des loisirs et de la culture. Le nouveau site Web a été créé en interne, ce qui facilite la mise à jour des renseignements opportuns que les investisseurs veulent et ont besoin. »

Made in Welland est le reflet de l’industrie manufacturière croissante dans cette ville du Niagara. Pour s’en convaincre, et au passage obtenir davantage d’information sur le profil de développement économique de la municipalité et sur la manière d’y créer une entreprise prospère, il suffit de visiter madeinwelland.ca.

Cette initiative tombe à point alors que le coronavirus continue d’avoir un impact sur la dynamique commerciale de la région et qu’une récession a laissé sans emploi environ un travailleur sur dix.

Qui plus est, à l’heure où tant d’institutions, d’organismes et d’entreprises attendent tout des gouvernements provincial et fédéral, il est rafraîchissant de voir une municipalité poser un geste qui puisse contribuer à la relance économique.

SOURCE – Ville de Welland

PHOTO – Le site est invitant et dresse un portrait économique complet de la ville.