Alexia Grousson

Le ski de fond est un sport complet qui offre de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. D’abord, c’est une activité cardiovasculaire d’endurance qui sollicite l’ensemble du corps, améliorant ainsi la condition physique générale. Contrairement au ski alpin, qui repose davantage sur la gravité, le ski de fond exige un effort constant, ce qui stimule le cœur et les poumons, augmentant l’endurance et réduisant le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, il fait travailler simultanément les muscles des jambes, des bras, du dos et du tronc, favorisant ainsi le renforcement musculaire et l’amélioration de la posture. Grâce aux mouvements de glisse et aux poussées des bâtons, il développe également la coordination et l’équilibre, des qualités essentielles pour le bien-être au quotidien. Un autre avantage majeur du ski de fond est son faible impact sur les articulations. Cela en fait une activité particulièrement adaptée aux personnes de tous âges, y compris celles qui souffrent de douleurs articulaires ou qui recherchent une alternative douce pour rester en forme.

Au-delà des bienfaits physiques, le ski de fond est aussi excellent pour le mental. Pratiqué en pleine nature, souvent dans des paysages enneigés et paisibles, il offre une véritable échappatoire au stress quotidien. Respirer l’air pur, écouter le bruit feutré de la neige sous les skis et profiter du calme environnant procure un sentiment de détente et de bien-être. Cette immersion dans la nature aide à réduire le stress et à améliorer la concentration et l’humeur, agissant ainsi comme une forme de méditation active.

Que ce soit pour le plaisir, le sport ou la nature, le ski de fond a tout pour plaire. L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) peut le confirmer. Le 1er février, 14 participants se sont donné rendez-vous sur les pistes du Rockway Golf Course, à Kitchener. Grâce à deux instructeurs francophones, Alex et Cécile, ils ont bénéficié d’un cours leur permettant de découvrir les techniques du ski de fond classique.

« L’idée est venue de Cécile, une ancienne membre du conseil d’administration de l’AFKW, et qui est monitrice de ski de fond. Elle nous a demandé si cette activité pouvait nous intéresser et nous avons dit oui. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés sur les pistes », confie Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

Les participants devaient remplir un formulaire en ligne spécifiant leur taille, leur poids et leur niveau de ski, afin que le matériel leur soit directement apporté sur place. Malheureusement en cette journée du 1er février, il faisait très froid et il y avait beaucoup de glace. La météo a dissuadé certains participants débutants de se joindre au reste du groupe.

« Malgré les mauvaises conditions météorologiques, ce fut quand même une excellente journée et une bonne réussite pour cette nouvelle activité. Le matériel utilisé était comme neuf et les instructions des moniteurs étaient claires. Nous avons appris à mettre nos chaussures et nos skis, ainsi que les techniques de base pour avancer. Nous espérons prochainement proposer de nouveau cette activité », conclut Mme Corve.

Le ski de fond est une activité accessible et conviviale. Contrairement à d’autres sports d’hiver nécessitant des remontées mécaniques et des équipements coûteux, il peut être pratiqué sur des sentiers balisés ou en pleine nature avec un équipement relativement abordable. Que ce soit en solitaire, en famille ou entre amis, il permet de partager des moments agréables tout en profitant des bienfaits du sport. En somme, le ski de fond est une activité complète, bénéfique pour le corps et l’esprit, qui allie plaisir, santé et contact avec la nature.

Photo (AKFW) : Les participants s’étaient donné rendez-vous au Rockway Golf Course, à Kitchener, pour une journée de ski et de plein air.