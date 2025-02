Alexia Grousson

Le Mois de la Francophonie, célébré chaque année en Ontario, constitue un moment privilégié pour honorer la langue et la culture françaises dans la province. Cet événement met en lumière la diversité linguistique de l’Ontario et les contributions essentielles des communautés francophones à la société ontarienne. En mars, plusieurs organismes francophones proposent une série d’activités variées pour marquer cette occasion, de même que la Journée internationale des femmes.

Dans le Niagara, SOFIFRAN célébrera la Journée internationale de la femme le 8 mars, tandis que le Salon du livre des francophones du Niagara (SAFRAN) se déroulera du 20 au 23 mars. Ce salon mettra en valeur la richesse culturelle francophone, en invitant artistes et auteurs à partager leurs œuvres avec le public. Pour sa part, le Club La Salle de St. Catharines organisera un gala le 1er mars pour couronner un ambassadeur ou une ambassadrice francophone du Niagara, avec des jeunes comme maîtres de cérémonie.

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo marquera également la Journée internationale de la femme avec un brunch le 8 mars. De son côté, le Centre communautaire francophone de Cambridge, en partenariat avec l’OSSTF/FEESO D32, proposera un déjeuner en l’honneur de la femme, le 2 mars, sous le signe de la diversité et de l’inclusion

Un événement particulier, organisé par le club Renaissance de Welland, aura lieu le 16 mars dans la salle paroissiale du Sacré-Coeur et combinera la célébration de la Francophonie et de la Saint-Patrick. Ce double événement comprendra un buffet franco-irlandais suivi du spectacle du chanteur et humoriste Rémy Langlois.

Les événements proposés par ces différents organismes sont aussi variés qu’invitants, permettant à chacun de découvrir la richesse et la diversité de la culture francophone. Participer à ces célébrations du Mois de la Francophonie est une occasion unique de renforcer les liens communautaires et d’encourager la transmission des valeurs et traditions partagées au sein de la francophonie. Ces événements ne se contentent pas de célébrer la langue française, mais affirment également l’engagement envers la diversité culturelle et l’importance du français en tant que langue vivante et dynamique dans la société ontarienne.

En parallèle, les célébrations de la Journée internationale de la femme offrent une occasion de mettre en lumière les réalisations des femmes dans toutes les sphères de la société, en soulignant leur rôle essentiel dans la construction de communautés francophones dynamiques et inclusives. Ces événements sont également un moment de réflexion sur l’égalité et les droits des femmes, contribuant ainsi à un dialogue enrichissant au sein de la communauté.

Photo : En mars 2023, le chanteur Rémy Langlois était venu au club Renaissance à cette occasion.