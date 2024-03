Richard Caumartin

Le Club Renaissance Sacré-Cœur de Welland, en partenariat avec l’Association des centres pour aînés de l’Ontario (OACAO), a organisé une première Foire et exposition sur la vie active des aînés francophones du Niagara et de Hamilton le 15 février dernier dans la salle paroissiale de l’église du Sacré-Cœur.

Avec une quarantaine d’exposants installés autour de la salle, les tables destinées au repas étaient décorées de rouge, couleur du dîner de la Saint-Valentin. Le partenaire majeur de cet événement était la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario représentée par son président Jean-Rock Boutin, son directeur général Michel Tremblay et son coordonnateur régional Jean Gacinya.

La présidente du Club Renaissance et organisatrice de la Foire, Muriel Thibault-Gauthier, a d’entrée de jeu souhaité la bienvenue aux quelque 225participants avant de lire un message du ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, Raymond Cho.

« Les Salons de vie active pour les aînés sont une belle occasion pour les personnes plus âgées, leurs familles et leurs aidants d’en apprendre davantage sur les différentes façons de demeurer actifs, en forme et d’améliorer leur mieux-être en général. Je tiens à remercier le Club Renaissance Sacré-Cœur et l’OACAO pour leur engagement soutenu visant à aider les aînés à vieillir dans la dignité, le respect et la compassion afin qu’ils puissent vivre en santé et en sécurité », déclarait le ministre.

En matinée, la Société Alzheimer du Niagara a présenté un atelier sur la démence. Les participants ont été étonnés d’apprendre qu’il existait plus de 150 types de démence. « Les démences sont le plus souvent causées par des protéines toxiques ou des lésions des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Il existe également des causes réversibles, comme la dépression.

« Les signes et les symptômes peuvent paraître différents en fonction de la cause et de la région du cerveau touchée », expliquaient les représentantes de la Société Alzheimer, Denise Verreault et Mélanie Griffith.

Il peut aussi y avoir un chevauchement ou des similitudes entre les types de démence. Il n’est pas rare que les personnes souffrent de démence mixte, c’est à-dire une combinaison de deux troubles ou plus. Par exemple, certaines sont atteintes de la maladie d’Alzheimer et de démence vasculaire. Les gens dans la salle avaient de nombreuses questions par rapport aux symptômes de la démence et les conseils pour amenuiser les risques d’en être victime en vieillissant. Bref, un atelier des plus intéressants pour l’auditoire cible.

Le maire de Welland, Frank Campion, s’est adressé ensuite à la foule avant le dîner de la Saint-Valentin préparé par les chefs Paul, Adrien et Marthe Bilodeau.

L’après-midi a été consacré à deux activités principales : la visite des nombreux kiosques d’organismes communautaires et gouvernementaux offrant des programmes ou services en français pour les aînés, et une session de zumba.

Des présentations spéciales étaient même offertes dans certains kiosques dont « Comment reconnaître les signes de mauvais traitements et aider les personnes âgées qui sont à risque », du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Il y avait aussi de l’information sur le test au volant du ministère des Transports pour les personnes de 80 ans et plus qui désirent renouveler leur permis de conduire.

Bref, ce premier Forum informatif sur les ressources en français pour les aînés a été un franc succès!

Photo : Les aînés des clubs de la région du Niagara et de Hamilton ont participé à la Foire sur la vie active des aînés francophones dans la salle paroissiale du Sacré-Cœur à Welland.