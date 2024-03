Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a organisé plusieurs activités dans la région pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, placé sous le thème national de L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer, un avenir à construire.

Pour bien débuter le mois de février, le CFH avait collaboré avec d’autres organismes pour planifier un après-midi à la Bibliothèque publique centrale de Hamilton, le 11 février. Deux conteurs, Djennie Laguerre et Saïd Ben Youssef, ont exploré les folklores afro-haïtien et canadien-français. Deux musiciens les ont accompagnés avec divers instruments à cordes pour Wandara et du violon pour Paul Lemelin.

Gala et festivals

Le CFH a également pris la responsabilité de la programmation artistique pour le Gala annuel du MHN, en partenariat avec le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara le 17 février. « Nous avons choisi des artistes connus pour leur spectacle de qualité. Ils ont offert au public une ambiance incroyable qui s’est vraiment ressentie puisque les participants ont dansé jusqu’à la dernière chanson », précise Popina Muanga, chargée des projets artistiques au CFH.

Le 17 et 18 février, en collaboration avec le Mouvement pour l’inclusion des communautés racisées de l’Ontario, a eu lieu le mini-festival African Empires, au théâtre The Westdale. La projection de quatre épisodes de cette série a permis au public de vivre une introspection de l’histoire africaine avant la colonisation et de voir à quoi ressemblait les pays à l’époque. L’historien, chercheur et écrivain à l’origine de African Empires, Amadou Ba, était présent pour répondre aux questions des participants.

Cette même fin de semaine, c’était le Festival Frost Bites aussi à Hamilton. La conteuse haïtienne Djennie Laguerre, alias Madame Bonheur, a plongé le public dans un monde de contes et de légendes afroantillaises.

« Elle n’a pas seulement raconter des histoires mais elle a fait participer le public. C’était drôle et interactif. Il y a beaucoup de leçons à tirer sur les principes de la vie », conclut Mme Muanga.

L’atelier Les passeurs culturels, a été reporté aux 22 et 23 mars. Il offrira des ressources concernant l’identité culturelle.

Photo : Julie Jardel, directrice générale du CFH, Julie Jardel s’est adressée aux participants lors du Gala.