À Guelph, cet automne, il n’y a pas que les arbres qui ont pris des couleurs mais aussi l’École élémentaire L’Odyssée! En effet, le lundi 19 octobre, les élèves ont eu la surprise de découvrir que la cour de récréation avait été, pendant la fin de semaine, agrémentée de plusieurs jeux peints au sol.

« Nous avons une très grande cour d’école, explique la directrice Lucie Poulin-Mackey. Les enfants peuvent jouer dans le champ, dans le boisé et nous avons aussi une section pavée. »

La portion asphaltée ne comprenait jusque-là qu’un terrain de basketball, de sorte qu’il y avait place à l’amélioration en ce qui concernait la morne surface restante. « J’ai pensé que ce serait encore plus intéressant si on pouvait ajouter des jeux créatifs pour les enfants », relate la directrice. Comme chaque école dispose d’une marge de manœuvre dans son budget pour ce genre d’initiative, il ne suffisait alors que de dénicher des professionnels capables de réaliser ce qui conviendrait le mieux à l’école L’Odyssée.

Heureusement, il y a à Guelph une entreprise spécialisée dans ce type de travail et nommée fort à propos The Line Painters. Mme Poulin-Mackey n’a que de bons mots pour le travail de l’équipe venue réaliser les divers dessins qui ornent à présent la cour de l’école. « Ils ont été extraordinaires et à l’écoute du plan », commente la directrice qui explique que l’entreprise a, dans un premier temps, offert un choix de jeux pour ensuite personnaliser ce que l’école a sélectionné en fonction de ses besoins. « Ça a été un travail de collaboration », ajoute-t-elle.

Résultat? Les élèves disposent maintenant d’un labyrinthe, de deux marelles, de trois jeux des quatre coins, d’un parcours d’exercices physiques, d’un jeu géant de serpents et échelles, d’un autre jeu rappelant une cible pour fléchettes et d’un crocodile numéroté qui a tout pour devenir la mascotte de la cour! Qui plus est, les lignes du terrain de basketball ont été repeintes.

Ce sont les petits de la maternelle et du jardin qui ont été les premiers à expérimenter avec les nouveaux atouts de la cour arrière. Il faut dire que les jeux ont été conçus en partie pour faciliter l’apprentissage des enfants du préscolaire au niveau de la numératie et de la reconnaissance des couleurs par exemple. De manière générale, cet environnement sera aussi plus attrayant pour les enseignants lorsque viendra le temps de donner des cours à l’extérieur.

Une attention a été portée à la distanciation sociale dans le design des jeux mais la direction de l’école avait davantage en tête leur utilisation à long terme. Le succès remporté par cet ajout à la cour permet d’ailleurs de penser que ce n’est pas demain la veille que les élèves s’en désintéresseront : le matin de « l’apparition » des jeux, ils avaient tous le nez collé aux fenêtres de leur classe pour les admirer. « Ça a été l’extase totale! », s’amuse Lucie Poulin-Mackey. Même des parents en ont profité pour y jouer avec leur enfant et les directions de deux autres écoles du Conseil scolaire Viamonde ont manifesté un intérêt à reprendre ce concept à leur compte.

À l’École élémentaire L’Odyssée, l’année 2020, en dépit des calamités qu’on connaît, aura au moins été marquée par quelque chose de positif qui restera dans le paysage plus longtemps que la COVID-19.

PHOTO (courtoisie du Conseil scolaire Viamonde) – L’École élémentaire L’Odyssée dispose d’une panoplie de jeux.