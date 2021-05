Le mercredi 5 mai, les représentants des organismes membres de la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph (WWG) se rencontraient pour discuter de leurs objectifs à long terme. Alors que l’été approche – une période d’inactivité pour bon nombre d’organismes, y compris la Table –, certains changements se dessinent et deviendront réalité avant ou après les vacances.

La première de ces innovations concernera la coprésidence de la Table.

En effet, Sébastien Aka Kouakou, coordonnateur à l’ACFO Régionale Hamilton, et Chloé Eward, agente de planification à l’Entité 2, étaient jusqu’alors coprésidents. Or, Mme Eward a annoncé lors de la réunion qu’elle se retirait de cette fonction puisqu’elle commencera à travailler à partir de la fin mai pour l’Entité 4, qui couvre une vaste région au nord et à l’est de Toronto. Lucie Allard, qui siège aux réunions de la Table à titre de membre de la communauté mais qui côtoie le milieu des organismes sans but lucratif depuis plusieurs années, s’est proposée pour prendre la relève.

L’embauche d’un employé de soutien, évoquée lors de la réunion précédente en mars, a été discutée plus en détail avec la présentation d’une ébauche d’offre d’emploi. La personne recrutée sera responsable de la prise de notes lors des rencontres, des médias sociaux, de la recherche de fonds, de la logistique pour les activités, etc. Selon toute vraisemblance, l’embauche se fera à la fin août et l’employé de soutien entrera en fonction en septembre pour un contrat de quatre mois. Un comité a été formé pour délimiter les contours précis de l’entente qui liera la Table WWG à l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo, partenaire de ce projet, et de l’agence de services à l’emploi Lutherwood qui en assurera le financement.

Dans un tout autre ordre d’idées, la vidéo promotionnelle relative au programme Communauté accueillante sera complétée sous peu. Autre bonne nouvelle : la personne choisie pour représenter la Table WWG auprès des jeunes, étudiants et professionnels, afin de les encourager à prendre part à la vie sociale en français dans leur région, signera bientôt son entente d’engagement. Le nom de cette personne, récipiendaire de la bourse de 1500 $ pour ses études dans le domaine de la santé, sera alors annoncé officiellement par la Table WWG.

Le comité responsable de l’élaboration du plan opérationnel 2021-2023 a partagé le fruit de ses travaux des derniers mois. Le plan, sur le point d’être complété, se caractérise par le fait que la Table en est à sa consolidation. Un échange s’en est suivi quant aux impératifs du financement pour que la Table puisse continuer sur sa lancée et le point a été fait sur les comités et leurs fonctions respectives.

Voilà bien des dossiers à suivre et qui donneront un nouvel élan à la Table WWG.

PHOTO – Chloé Eward