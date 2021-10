Le mercredi 6 octobre, alors qu’ils se tenaient devant le vraquier de classe Trillium CSL Welland à l’écluse 3, la Société hôtesse de Niagara 2022, le Conseil des Jeux du Canada et Canada Steamship Lines (CSL) ont fièrement dévoilé leur plan passionnant pour le relais de la flamme des Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

Avec l’appui de CSL en tant que commanditaire principal du programme, le relais de la flamme empruntera une voie unique par rapport aux Jeux précédents en voyageant sur l’eau, rendant hommage à l’importance historique de l’eau comme moyen de transport à travers le Canada et dans le Niagara.

Fidèle à une tradition des Jeux du Canada, le voyage du flambeau Roly McLenahan débutera par une cérémonie d’allumage vers la fin du printemps 2022 à Ottawa, avant de se diriger vers Montréal, où il embarquera sur le CSL Welland à l’écluse de Saint-Lambert et se dirigera vers la région de Niagara en empruntant la Voie maritime du Saint-Laurent.

Suite à sa randonnée sur l’eau, la torche débarquera du navire à l’une des plus grandes merveilles d’ingénierie au monde, le canal Welland, avant de visiter chacune des douze municipalités de Niagara en vue des Jeux du Canada de 2022.

Une fois la dernière étape du programme terrestre terminée, la torche Roly McLenahan se rendra enfin au Meridian Centre le 6 août pour la cérémonie d’ouverture, où elle allumera la vasque des Jeux du Canada et lancera officiellement les Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

« Nous sommes impatients de donner vie à notre programme de relais de la flamme Niagara 2022 et à cette vision unique qui n’a été rendue possible que grâce à CSL, a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022.

« Le relais de la flamme l’été prochain représentera une invitation à notre pays et à la communauté locale de Niagara à se joindre au voyage des Jeux alors que nous nous préparons à l’arrivée de la prochaine génération d’athlètes canadiens dans la région de Niagara pour le plus grand événement multisports au Canada. ».

« CSL navigue sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs depuis plus de 100 ans et c’est vraiment une première pour nous. Nous sommes honorés que l’un de nos navires soit le premier à porter le flambeau de l’histoire des Jeux du Canada, apportant énergie et enthousiasme le long de nos voies navigables , a ajouté Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL. Nous sommes impatients de porter ce symbole emblématique qui apporte espoir, unité et détermination à nos jeunes athlètes et communautés. »

« Les Jeux du Canada suscitent la grandeur à travers le Canada en mettant en valeur le meilleur de notre prochaine génération d’athlètes et de leaders, a indiqué Dan Wilcock, président et chef de la direction du Conseil des Jeux du Canada.

« Le relais de la flamme fournit cette étincelle initiale, qui inspirera la nation en route vers les Jeux d’été du Canada de 2022, tout en rendant hommage aux voies navigables historiques de l’Ontario et de la région de Niagara. »

Le CSL Welland, qui transportera la torche Roly McLenahan de Montréal à Niagara, est un vraquier de classe Trillium de 36 364 TPL fonctionnant actuellement au biodiesel fabriqué à partir d’un sous-produit non comestible de l’huile de soja.

Le navire fait partie d’un programme visant à tester du biocarburant de deuxième génération sur huit navires de CSL au cours de la saison de navigation 2021 – une première pour l’industrie du transport maritime des Grands Lacs. Le CSL Welland est également l’un des navires qui a enregistré le plus d’heures de moteur au biodiesel au monde.

SOURCE – Jeux d’été du Canada Niagara 2022

PHOTO – De gauche à droite devant le vraquier CSL Welland à l’écluse 3 à St. Catharines : Colin Kennedy (gestionnaire principal des vaisseaux), Shelly (la mascotte des Jeux d’été du Canada) et le docteur Barry Wright, PDG de la Société hôtesse de Niagara.