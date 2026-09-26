Un nouveau terrain multisports rassemble la communauté de Cambridge

Le parc Optimist de Cambridge accueille désormais un nouvel espace consacré au sport, au jeu et aux loisirs inclusifs. La Ville et l’organisme de bienfaisance Jumpstart de Canadian Tire ont officiellement souligné l’ouverture du nouveau terrain multisports lors d’une célébration qui a réuni campeurs, partenaires communautaires et résidents.

Le projet est le fruit d’une collaboration amorcée en 2022 entre Cambridge et Jumpstart. Il représente un investissement d’environ 1,65 million $. L’objectif était de créer un espace accessible où des personnes de différents âges et niveaux d’habileté pourraient pratiquer des activités physiques et se retrouver dans leur quartier.

Le complexe comprend un terrain de basketball réglementaire, deux paniers supplémentaires destinés au jeu libre et adapté, ainsi qu’un deuxième terrain polyvalent pouvant être utilisé pour le pickleball, le tennis et le volleyball. Une zone sensorielle permet également aux visiteurs de profiter d’activités de jeu libre.

L’aménagement ne se limite toutefois pas aux installations sportives. Des sièges accessibles, des tables de pique-nique, un auvent offrant de l’ombre, un éclairage LED et des espaces de stationnement accessibles ont été ajoutés. De nouveaux arbres ont également été plantés sur le site.

Dans le cadre du même projet, des toilettes entièrement accessibles ont été aménagées à l’intérieur de l’aréna Hespeler. Elles peuvent être utilisées par les personnes qui fréquentent le terrain multisports et par les autres visiteurs du parc.

Pour la mairesse Jan Liggett, le nouvel équipement veut servir de lieu de rencontre pour les résidents. « C’est formidable de voir ce terrain si animé, plein de vie et de sourires », a-t-elle déclaré, soulignant que l’espace devait permettre à davantage de personnes de pratiquer un sport et de créer des liens avec leurs voisins.

Du côté de la Ville, la directrice des loisirs et de la culture, Alix Aitken, estime que le nouvel espace vient renforcer l’offre récréative du parc Optimist. Selon elle, le terrain permettra aux résidents de bouger, de jouer et de se retrouver dans un environnement extérieur accessible. Pour Jumpstart, l’objectif est également de réduire les obstacles qui peuvent empêcher certains enfants et certaines familles de participer à des activités sportives.

Le nouveau terrain offre ainsi plusieurs possibilités, qu’il s’agisse de découvrir un sport, de participer à une activité organisée ou simplement de jouer avec des proches. La Ville invite maintenant les résidents à profiter de cette nouvelle infrastructure, qui s’ajoute au réseau d’espaces récréatifs de Cambridge.

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Photo : Le terrain permettra aux résidents de jouer et de se retrouver dans un environnement extérieur accessible. (Crédit : Ville de Cambridge)