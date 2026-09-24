La saison des pommes est arrivée

Les beaux jours se prolongent en ce mois de septembre, et c’est le moment idéal pour profiter des vergers. En famille, nombreux sont ceux qui prennent le chemin des pommeraies pour renouer avec une tradition aussi simple que populaire : cueillir ses fruits, panier à la main, au grand air.

Dans la région du Niagara, mais aussi du côté de Halton et de Hamilton, les vergers accueillent petits et grands pour une sortie qui dépasse largement la simple récolte. Pommes fraîchement cueillies, promenades en charrette, marchés fermiers, labyrinthes de maïs et cidre, tout est réuni pour transformer une journée à la ferme en véritable escapade.

Le principe reste inchangé et séduit toujours autant : choisir son verger, parcourir les rangées d’arbres et sélectionner directement sur les branches les fruits que l’on rapportera à la maison. Une activité qui permet aussi aux enfants de découvrir concrètement d’où vient ce fruit qu’ils retrouvent toute l’année.

Dans les vergers, les amateurs de pommes ont l’embarras du choix. Parmi les variétés les plus populaires, certaines se distinguent par leur goût, leur texture ou simplement leur caractère.

La Honeycrisp est devenue une incontournable. Très croquante et juteuse, elle offre un bel équilibre entre douceur et acidité, ce qui en fait l’une des favorites pour être dégustée fraîche.

La Gala, tout comme la Royal Gala, figure également parmi les variétés très appréciées. Reconnaissable à sa peau rouge orangé, elle possède une chair ferme et un goût doux et sucré.

Et puis, impossible de parler des vergers de la région sans mentionner la McIntosh, une variété bien connue et profondément associée à la tradition de la pomme en Ontario. Sa chair tendre et son goût légèrement acidulé en font une pomme appréciée aussi bien à croquer qu’à cuisiner.

Pour les amateurs de libre cueillette, le Niagara constitue une destination particulièrement prisée. Septembre et octobre correspondent à la période idéale pour profiter de la diversité des récoltes et de l’ambiance automnale qui gagne progressivement les campagnes.

Au-delà du panier que l’on rapporte à la maison, la cueillette des pommes offre surtout l’occasion de ralentir le rythme et de profiter d’un moment en plein air. Entre les rangées d’arbres, les couleurs qui commencent à apparaître et le goût des fruits fraîchement cueillis, une visite au verger devient une belle façon de savourer les premiers plaisirs de l’automne.

Photo : Des pommiers chargés de fruits annoncent le début de la saison des récoltes. (Crédit : Pexels)