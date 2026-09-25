Guelph accélère la création de logements

La ville de Guelph pourrait voir apparaître jusqu’à 1726 nouveaux logements au cours des prochaines années à la suite de plusieurs approbations accordées par le conseil municipal.

Les projets, répartis dans quatre secteurs de la ville, représentent une nouvelle étape dans les efforts de Guelph pour répondre à la demande croissante en logements et offrir davantage de choix aux familles, aux étudiants, aux travailleurs et aux personnes à la recherche d’un logement dans la communauté.

Les demandes approuvées lors de la réunion du conseil du 9 septembre concernent notamment les secteurs des chemins Arkell et Clair ainsi que l’avenue College Est. Parmi les projets autorisés figure celui du 220, chemin Arkell, qui pourrait donner naissance à 80 logements, soit 32 maisons individuelles et 48 maisons de ville.

Le projet du 132, chemin Clair est beaucoup plus important en volume, avec un potentiel pouvant atteindre 589 logements. Il prévoit notamment 458 appartements, 72 maisons de ville jumelées ou superposées, ainsi qu’un secteur distinct qui pourrait accueillir 20 maisons individuelles et jusqu’à 39 maisons de ville.

Du côté de l’avenue College Est, les propriétés situées aux 210, 214 et 222 pourraient accueillir jusqu’à 117 appartements destinés aux étudiants. Ce projet contribuerait ainsi à diversifier l’offre résidentielle pour une population étudiante en croissance.

Le plus important des quatre projets se trouve au 266-268, chemin Clair Ouest. Il pourrait compter jusqu’à 940 logements, dont jusqu’à 310, soit environ le tiers du projet, seraient proposés à des prix répondant aux critères provinciaux d’abordabilité.

Ces nouvelles approbations portent à 2257 le nombre maximal de logements visés par des demandes de développement approuvées par le conseil municipal depuis le début de 2026. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 1752 logements approuvés en 2025 et aux 1623 approuvés en 2024.

Pour le maire Cam Guthrie, cette progression illustre les efforts entrepris par la municipalité pour créer les conditions nécessaires à la construction de logements. L’objectif, selon la Ville, est de permettre à davantage de personnes de trouver un logement à Guelph et d’y établir leurs projets à long terme.

Les chiffres annoncés représentent toutefois un potentiel de développement plutôt qu’un nombre garanti de logements construits. Avant que les travaux puissent commencer, les promoteurs devront compléter leurs plans, respecter les conditions liées aux approbations et obtenir les permis de construire requis. Le nombre final d’unités pourrait donc changer au cours du processus.

La Ville indique par ailleurs que jusqu’à 9008 logements déjà approuvés demeurent en attente de permis de construire à Guelph.

Avec ces nouveaux projets, la municipalité poursuit donc l’élargissement de son parc résidentiel. La diversité des logements proposés permettront de répondre à différents besoins au sein de la communauté, tout en accompagnant la croissance de Guelph.

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Photo : Cam Guthrie (Photo : Ville de Cambridge)