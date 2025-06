Le gouvernement ontarien a donné le coup d’envoi à l’agrandissement de l’hôpital Peel Memorial à Brampton. Ce projet majeur, soutenu par un investissement provincial substantiel, vise à améliorer l’accès aux soins dans la région de Peel grâce à des installations modernes et des services hospitaliers élargis.

Yolande Melono, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le gouvernement de l’Ontario renforce l’accès aux soins de santé à Brampton, dans la région de Peel et au-delà. Récemment, la province a lancé les travaux d’agrandissement de l’hôpital Peel Memorial, un établissement clé du réseau de santé William Osler (Osler). Ce système hospitalier d’envergure dessert plus de 1,3 million de personnes à Brampton — la troisième ville en importance de la province — ainsi que dans les municipalités voisines. Grâce à cette modernisation, l’hôpital offrira des services de pointe dans des installations à la fine pointe de la technologie, rapprochant ainsi la population locale des soins dont elle a besoin.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Votre santé : Plan pour des soins interconnectés et commodes, qui vise à moderniser et à élargir les hôpitaux de l’Ontario afin de faciliter un accès rapide et efficace à des soins de qualité, au bon moment et au bon endroit. Depuis 2020, la province a ajouté plus de 3500 lits de soins et a amorcé plus de 50 projets d’infrastructure hospitalière, lesquels devraient permettre la création de 3000 lits supplémentaires au cours des dix prochaines années.

« Je suis ravi de célébrer cette étape incroyable alors que nous commençons les travaux pour le nouvel hôpital Peel Memorial. Avec 50 milliards $ soutenant plus de 50 projets hospitaliers à travers l’Ontario, les investissements que nous réalisons dans toute la province contribueront à transformer les soins de santé », a déclaré le premier ministre Doug Ford.

À ce jour, la province a investi près de 46,8 millions $ dans la planification des travaux d’infrastructure en vue de la rénovation de l’hôpital Peel Memorial. Une fois les travaux terminés, l’établissement modernisé proposera une gamme étendue de services afin de répondre aux besoins grandissants de la population de Brampton et de la région de Peel.

Le projet prévoit notamment la construction d’une tour de plusieurs étages comprenant 250 lits d’hospitalisation, avec la possibilité d’en ajouter davantage au besoin. L’hôpital comprendra aussi un service des urgences ultramoderne, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des services de soins élargis. Des programmes en santé mentale et en traitement des dépendances, incluant la gestion du sevrage médicalement assisté, seront offerts, de même que des services bonifiés pour les aînés, notamment en matière de soins liés à la démence. L’établissement comprendra également un service de réadaptation et de soins continus complexes, neuf stations de dialyse pour les patients hospitalisés, ainsi que divers services et cliniques ambulatoires.

Le Dr Frank Martino, président-directeur général du système de santé William Osler, s’est réjoui des aménagements à venir, qui permettront d’augmenter considérablement la capacité d’Osler à offrir un meilleur accès aux soins, notamment des services spécialisés pour les patients nécessitant des hospitalisations prolongées. Il a exprimé sa profonde gratitude envers tous les partenaires ayant rendu ce projet possible.

« Aujourd’hui, marque une étape historique dans l’engagement d’Osler à faire progresser les soins de santé dans notre communauté alors que nous lançons les travaux de construction du nouvel hôpital Peel Memorial. Nous envisageons un avenir prometteur avec des services médicaux améliorés et un meilleur accès aux soins », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la vision de soins de santé de classe mondiale d’Osler établie sur l’inclusivité profitera énormément à la communauté francophone.

« Nous sommes fiers de servir notre communauté francophone en tant que fournisseur désigné de services en français depuis 2012. Grâce à la formation du personnel et l’engagement continu avec les groupes communautaires francophones, Osler continue de façonner et d’exécuter le plan de travail des services en français de Santé Ontario soumis annuellement », a souligné, la directrice principale des Relations publiques d’Osler, Catalina Guran.

Le 2 février 2025, l’hôpital Peel Memorial a célébré son 100e anniversaire de soins de qualité à l’endroit de la communauté. La modernisation de cet hôpital et de son offre de soins contribuera à pérenniser son caractère légendaire.

Photo : L’hôpital Peel Memorial est situé au centre-ville de Brampton. (Crédit : Système de santé William Osler)