Un nouveau service éducatif pour les familles à Niagara Falls

Le Centre éducatif La Boîte à soleil a annoncé, le jeudi 10 septembre, l’ouverture d’un nouveau programme avant et après l’école à l’école d’immersion Prince Philip, à Niagara Falls. Mis en place en collaboration avec le District School Board of Niagara (DSBN), le service accueille ses premiers élèves dès septembre 2026 et devient le dixième exploité par l’organisme.

Cette implantation répond notamment aux besoins croissants des familles francophones de Niagara Falls. En proposant une prise en charge avant et après les classes, La Boîte à soleil souhaite offrir aux parents une solution adaptée à leur quotidien et assurer aux enfants un cadre sécuritaire, accueillant et propice aux découvertes.

La programmation permet aux jeunes peuvent de participer à différentes activités récréatives, éducatives et créatives durant leur présence au centre. Des parties de bingo, des ateliers de jardinage, des rencontres avec des aînés ou encore des excursions sont notamment prévues. La confection de bracelets et d’objets fait également partie des propositions destinées à stimuler leur imagination.

L’organisme souhaite par ailleurs créer des occasions de rapprochement entre les enfants et leurs parents. Certaines activités sont conçues pour permettre aux adultes de s’arrêter quelques instants après leur journée et de partager un moment ludique avec leur petit. Une approche qui ajoute une dimension familiale au service de garde et favorise les échanges autour de la langue française.

Pour Christina Clark, directrice générale du Centre éducatif La Boîte à soleil, ce nouveau service représente une occasion d’élargir l’offre éducative en français. « Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec le DSBN et d’offrir nos services à une nouvelle communauté scolaire à Niagara Falls », a-t-elle déclaré. Chaque nouveau programme crée un espace où les jeunes peuvent « apprendre, jouer et grandir en français ».

La gestion du nouveau point de service sera confiée à Britney Laprise, qui dirige depuis un an le programme de l’école d’immersion Bridgeview, à Welland. Son expérience dans cet établissement assurera une certaine continuité dans les méthodes de travail et les standards de qualité dans ce nouvel environnement.

Avec cette dixième adresse, La Boîte à soleil poursuit donc son développement dans le Sud-Ouest et renforce sa présence auprès des familles. L’organisme précise néanmoins qu’aucune autre expansion n’est actuellement prévue. Il demeure ouvert à de futures discussions avec ses collaborateurs concernant d’éventuels services ou projets. Pour l’heure, l’attention se porte sur cette nouvelle communauté scolaire de Niagara Falls et sur l’intégration réussie du programme auprès des élèves et de leurs proches.

Photo (Crédit : La Boîte à soleil) : La directrice du centre, Britney Laprise (derrière, à droite) et Mme Miranda ainsi que les jeunes Emily, Charlotte et Tessa (Crédit : La Boîte à soleil)