Hamilton se met à l’heure de Franco Night

À Hamilton, la communauté francophone dispose désormais d’un nouveau rendez-vous pour se retrouver, échanger et célébrer sa culture dans une ambiance festive. Nommée « Franco Night », l’initiative de Flavien Kemkeng propose des soirées club autour des sonorités africaines et francophones, avec au programme de l’Afrobeats, de l’Amapiano, de l’Afrotrap, de la French Touch, du Coupé-Décalé ou encore du Makossa.

Originaire du Cameroun et installé au Canada depuis 2023, Flavien Kemkeng est titulaire d’une licence en marketing opérationnel. Son parcours professionnel l’a conduit à travailler dans les domaines de la logistique et de l’approvisionnement. Dans son pays d’origine, il avait également développé ses propres activités dans l’élevage et l’événementiel. C’est toutefois son expérience personnelle depuis son arrivée au Canada qui l’a conduit à imaginer Franco Night.

À son installation à Hamilton, M. Kemkeng dit avoir ressenti un manque et une certaine nostalgie des soirées africaines du Cameroun. « Les soirées et les night-clubs africains me manquaient. Je me demandais s’il n’existait pas ici un endroit où les francophones pouvaient se retrouver autour de la musique africaine », raconte-t-il.

Ses recherches ne lui permettent pas d’identifier, à Hamilton, un établissement correspondant à ce qu’il recherchait. Plutôt que d’y renoncer, il décide alors de créer le rendez-vous qui lui faisait défaut. « S’il n’existait pas, il fallait le créer. J’ai donc réalisé un sondage pour savoir si j’étais le seul à ressentir ce manque. Les résultats ont montré que non : beaucoup de personnes partageaient le même sentiment et plusieurs se sont montrées très motivées par l’idée », explique-t-il.

Avec cet encouragement, Flavien Kemkeng commence à structurer son projet. Conscient de son manque d’expérience dans l’organisation de telles soirées au Canada, il choisit de s’entourer de personnes déjà établies dans le milieu. Il entreprend alors de rencontrer les responsables de différents établissements de Hamilton afin de leur présenter son concept. Les premiers contacts ne sont pas toujours concluants. « J’ai essuyé plusieurs refus, mais je n’ai pas abandonné. Finalement, le Mansion s’est montré intéressé par l’idée », relate-t-il.

Les discussions avec l’établissement permettent de poser les bases d’une collaboration. Le constat d’une communauté francophone en pleine croissance à Hamilton contribue également à convaincre les différents partenaires. M. Kemkeng commence ensuite à mobiliser la communauté et à rechercher des artistes susceptibles de faire vivre le concept. Il parvient à établir des ententes avec des DJ francophones.

La première édition de Franco Night s’est tenue le 20 juin. La soirée a réuni un public nombreux et offert une ambiance qui a rassuré son initiateur sur la pertinence du projet. Depuis, le rendez-vous a lieu une ou deux fois par mois, avec la volonté de devenir un espace de rencontre régulière pour les francophones de Hamilton.

Au-delà de la musique et de la fête, Flavien Kemkeng voit dans Franco Night un véritable outil de rapprochement social. « Je suis fier d’avoir réussi à créer ce rendez-vous. Pour moi, c’est aussi la preuve que je suis capable de m’intégrer ici et de communiquer, même avec un anglais encore imparfait. Mon souhait est que les francophones puissent se retrouver, partager la musique et l’ambiance de chez nous et avoir un espace où ils peuvent s’épanouir », affirme-t-il.

L’initiative répond également, selon lui, à une réalité vécue par de nombreux nouveaux arrivants. « Nous connaissons tous les défis de l’intégration au Canada, notamment la solitude, le fait de ne pas toujours avoir quelqu’un avec qui parler ou simplement sortir et s’amuser. Je voulais créer un espace où nous puissions nous soutenir, nous relever et avancer ensemble », conclut M. Kemkeng.

Fort de cette première expérience, il travaille déjà sur un nouveau concept, cette fois destiné à réunir plusieurs générations de francophones. Le projet devrait également offrir davantage de visibilité aux entreprises francophones de la région et leur permettre de se faire connaître auprès du public. Une initiative qui pourrait, à son tour, contribuer à renforcer les liens au sein d’une communauté francophone en pleine expansion à Hamilton.

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Photo : Franco Night rassemble les francophones de Hamilton. (Crédit : Flavien Kemkeng)