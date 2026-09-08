Quand les sculptures prennent l’air…

Cet été, les jardins du Royal Botanical Gardens (RBG), à Burlington, prennent des allures de galerie d’art à ciel ouvert. Présentée au parc Hendrie jusqu’au 20 septembre, l’exposition ANCHORBALL: A Curious Art Journey propose une promenade artistique hors du commun, où les sculptures monumentales se mêlent aux fleurs, aux arbres et aux sentiers.

Après quelques minutes de marche dans les allées du parc, les premières sculptures apparaissent. Difficile de ne pas remarquer ces œuvres aux couleurs éclatantes. Les 18 sculptures monumentales de l’artiste américain Ken Kelleher, connu sous le nom d’Anchorball, atteignent parfois 12 pieds de hauteur et sont réparties dans les jardins et les espaces boisés.

Le parcours rassemble plusieurs univers : des personnages fantaisistes inspirés de Low Orbit City, des fleurs géantes, les Tulip Dancers et les imposantes figures de Venus Aurora Florealis. Personnages, fleurs et créatures aux formes étonnantes composent ainsi un monde imaginaire qui tranche joyeusement avec le paysage naturel qui les entoure.

Parmi les œuvres les plus amusantes, Bubblegum Girl attire immédiatement l’attention. Sa silhouette colorée semble souffler une énorme bulle rose. La sculpture se prête particulièrement bien au jeu avec les visiteurs : photographiée à ses côtés, une jeune fille donne même l’impression de souffler elle-même la bulle. La scène résume à elle seule le caractère ludique de l’exposition et cette invitation à ne pas prendre l’art trop au sérieux.

L’une des forces de l’exposition réside justement dans ce contraste. Le jardin, avec ses fleurs et ses espaces verdoyants, sert de décor à des œuvres qui attirent immédiatement le regard. Certaines ont un côté ludique, voire franchement humoristique, tandis que d’autres impressionnent par leur taille, leurs formes ou leurs couleurs. Même lorsqu’elles font sourire, ces sculptures ne passent jamais inaperçues.

Les quatre sculptures de la série Venus Aurora Florealis offrent une autre facette de cet univers. First Light, The Verdant Oracle, Bloom Ascendant et Bubblegum Girl sont présentées comme quatre sœurs, chacune associée à une dimension particulière : le renouveau, la perception, la persévérance et la joie. Leurs silhouettes monumentales, coiffées de fleurs éclatantes, semblent parfois se cacher derrière les feuillages avant de se révéler au détour d’un sentier. Photographiées à travers les branches et les plantes, elles paraissent presque faire partie du jardin plutôt que d’y avoir simplement été installées.

Parmi elles, The Verdant Oracle possède une présence particulièrement intrigante. De près, son visage prend presque toute la place : les yeux, le nez et la bouche émergent d’une imposante masse végétale. Dans l’univers imaginé par l’artiste Kelleher, cette figure est associée à la perception et à ce que les fleurs ont rêvé. Le gros plan révèle ainsi une sculpture qui, vue de loin, semble surtout monumentale, mais qui prend une tout autre dimension lorsqu’on s’attarde sur ses traits.

La promenade permet ainsi de découvrir les œuvres une à une, au fil des sentiers. L’exposition invite moins à observer les sculptures à distance qu’à les rencontrer dans leur environnement. Chaque détour peut réserver une nouvelle surprise, donnant à la visite un petit air de chasse au trésor. Les quatre Tulip Dancers, notamment, semblent avoir quitté un espace imaginaire pour venir danser au milieu d’un jardin parfumé. Leurs formes élancées et leurs couleurs éclatantes ajoutent une autre touche de fantaisie au parcours.

L’expérience s’adresse à tous les âges : les enfants peuvent s’amuser des personnages et des formes extravagantes, tandis que les adultes apprécieront le dialogue entre l’art contemporain et la nature.

L’exposition propose également une dimension en réalité augmentée : cinq personnages peuvent être découverts avec un téléphone grâce à des codes QR, ainsi qu’une œuvre cachée à débloquer. Cette dimension numérique ajoute un élément interactif à la promenade et transforme par moments la visite en véritable jeu de découverte.

Mais il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour apprécier ANCHORBALL. Il suffit de se laisser surprendre. Les œuvres sont imposantes, colorées et souvent amusantes, mais elles conservent une part de mystère qui laisse place à l’imagination.

Avec ses sentiers fleuris, ses grands espaces et ses sculptures qui semblent appartenir à un autre monde, l’exposition offre une belle occasion de profiter des dernières semaines de l’été. Elle constitue une sortie idéale pour ceux qui souhaitent prolonger un peu la saison estivale avant le retour à la routine. Une promenade au Royal Botanical Gardens, entre nature et art, peut ainsi devenir une belle façon de finir l’été en famille ou entre amis.

L’exposition est accessible tous les jours de 10 h à 17 h, avec une dernière admission à 16 h.

Photo : First Light (Crédit : C. Beaupré)