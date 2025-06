L’organisme Links for Greener Learning (LGL), basé dans la région de Niagara, conjugue action écologique et engagement humanitaire. Depuis sa fondation, il offre un programme destiné aux nouveaux arrivants, visant à favoriser leur adaptation et leur bien-être au Canada par le biais d’activités variées.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

De nombreuses familles immigrantes de la région de Niagara ont récemment mis les mains dans la terre, grâce à l’organisme Links for Greener Learning (LGL), qui a inauguré en mai son plus récent jardin communautaire. À cette occasion, les participants ont reçu semences, outils, eau et appui technique pour lancer leur propre potager. Ce projet s’inscrit dans une série d’initiatives portées par LGL pour favoriser l’adaptation, l’intégration et l’épanouissement des nouveaux arrivants au Canada.

Fondé en 2011, LGL est un organisme à but non lucratif qui marie protection de l’environnement et soutien communautaire. Son approche repose sur des valeurs de durabilité, de solidarité sociale et de sécurité alimentaire. Très tôt, l’organisme a intégré dans sa programmation des activités spécifiquement conçues pour les immigrants, en leur offrant des moyens concrets d’améliorer leur qualité de vie tout en bâtissant des liens durables dans leur communauté d’accueil.

« Notre objectif est d’offrir aux nouveaux arrivants un espace sûr et accueillant où ils peuvent bâtir une communauté, gagner en confiance, développer de nouvelles compétences et se familiariser avec un mode de vie durable au Canada », explique Sarah Kabalawi, coordonnatrice du programme pour nouveaux arrivants.

Chaque semaine, chaque mois ou à l’occasion d’événements spéciaux, LGL accueille de 10 à 30 participants dans ses ateliers pratiques. Ces rencontres couvrent un éventail de thématiques allant de l’apprentissage de la couture aux techniques de crochet en passant par la préparation de repas sains et économiques en classe de cuisine. Le jardinage occupe également une place centrale, permettant aux familles de cultiver leurs propres légumes en sol canadien. Des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement viennent compléter cette démarche d’éducation par la pratique.

En plus de transmettre des compétences concrètes, le programme a permis, au fil des ans, de réduire l’isolement social dont souffrent de nombreux nouveaux arrivants. Il contribue à renforcer leur sentiment d’appartenance et leur confiance en leurs capacités. Depuis sa création, LGL a ainsi accompagné des centaines de familles dans leur parcours d’intégration, leur donnant les outils pour devenir des citoyens engagés dans leur nouvelle société.

Pour Sarah Kabalawi, les retombées de ce programme sont bien réelles. Elle espère en assurer la pérennité et voir croître la participation. « Les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus. Chaque compétence apprise, chaque lien créé et chaque pas fait vers leurs objectifs compte. Nous sommes fiers de faire partie de leur parcours », conclut-elle.

Photo : Un groupe d’immigrants plantent des légumes. (Crédit : LGL)