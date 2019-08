Ce sont généralement les grands centres urbains qui sont privilégiés lorsqu’il est question des arts : les artistes en tournée s’y arrêtent plus volontiers et c’est là que l’on trouve les musées et institutions à vocation artistique les plus connus. Or, les résidents des plus petites villes ont aussi à leur portée maints endroits où ils peuvent découvrir leurs talents et entrer en contact avec des créateurs de tous les styles. Il en est ainsi du Cambridge Centre for the Arts.

Situé à côté de l’hôtel de ville, ce centre offre une vaste gamme d’activités pour tous les âges : des cours, ateliers et événements divers permettent à chacun de s’initier à une vaste gamme de moyens d’expression. Les programmes y sont divisés en deux catégories : l’une pour les enfants et l’autre pour les adultes. Dans chaque cas, les responsables des activités sont des artistes professionnels.

Les adultes peuvent apprendre auprès d’eux, en soirée, la poterie, le dessin, la peinture, la dance, la musique, la couture et l’art dramatique. Côté enfants, les programmes sont tout aussi variés et sont offerts après l’école, la fin de semaine ou à l’occasion de la semaine de relâche en mars ou d’un camp d’été. Les frais d’inscription pour la plupart des programmes, peu importe la clientèle cible, incluent le matériel nécessaire.

Une galerie d’art se trouve également dans le centre où sont exposées les oeuvres surtout d’artistes locaux. Des pièces de théâtre pour enfants sont aussi présentées de temps à autre. Qui plus est, le centre accueille un artiste en résidence et dispose d’une boutique-cadeaux. D’autres activités, telles que des causeries interactives, ponctuent le calendrier de cet organisme géré par la municipalité.

Le Cambridge Centre for the Arts est l’une de ces institutions qui, malheureusement, demeurent généralement peu connues. Tant de publicité est faite autour d’une poignée d’attractions d’envergure qu’on en oublie les multiples ressources qui sont mises à la disposition des plus petites communautés. Il s’agit pourtant là d’autant d’occasions de profiter à peu de frais de nombreuses possibilités d’apprendre en s’amusant tout en étant réceptif à sa propre créativité.

PHOTO : Le Cambridge Centre for the Arts est situé au 60, rue Dickson.