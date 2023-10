Récemment, la famille du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara a reçu une formation sur la technique ASIST de LivingWorks Education, le plus important programme de formation aux techniques d’intervention en cas de suicide au monde.

Pour mieux intervenir et aider ses communautés, leurs collègues et leurs proches, parce que le suicide peut toucher n’importe qui, les participantes ont appris à reconnaître qu’une personne peut penser au suicide, à intervenir avec confiance et à élaborer un plan de sécurité pour mettre la personne en contact avec d’autres formes de soutien. Ces employées du CSCHN ont toutes reçu leur attestation de réussite.

Photo : Les participants du CSCHN à la fin de la formation