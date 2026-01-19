SEPTEMBRE

*Pour souligner le 50e anniversaire de la création du drapeau franco-ontarien, l’auteur-compositeur-interprète Brian St-Pierre dévoile une nouvelle version de sa chanson Mon beau drapeau.

*Célébration de la Semaine de l’accueil à Hamilton : la Bibliothèque centrale accueille la CFA et plu sieurs organismes locaux engagés.

*Le deuxième étage du nouveau Foyer Richelieu Welland est nommé en l’honneur de Dr Kusum et Dr Pran Kundi, en reconnaissance de leur don de 500 000 $.

*L’initiative Sérinitii du RIFCSO vise à sensibiliser, informer les jeunes, les parents et les personnes immigrantes francophones au sujet de 144 métiers spécialisés.

*Un millier de francophones participent au 50e anniversaire du lever du drapeau vert et blanc à l’Auberge Richelieu.

*Port Colborne rassemble plus de 150 personnes pour célébrer avec fierté le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

*À Niagara Falls, CERF Niagara organise le lever du drapeau vert et blanc.

*L’AFKW planifie la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville de Kitchener, et rassemble plus de 200 participants.

*Les bénévoles du Club LaSalle et du Griffon montent une marquise à l’hôtel de ville de St. Catharines et accueillent les dignitaires à l’occasion du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

*À Burlington, les francophones célèbrent la fierté d’être Franco- Ontariens

*L’ACFO-Hamilton, le Centre francophone, la mairesse Andrea Horwath et la communauté de Hamilton soulignent fièrement le 50e anniversaire du drapeau franco- ontarien.

*Le Centre francophone de Cam bridge organise la cérémonie du lever du drapeau à l’hôtel de ville en présence de Catherine Fife, députée provinciale de Waterloo.

*Le Centre francophone Hamilton propose un Apéro Franco dans un restaurant de Stoney Creek, à l’occasion du cinquantenaire du drapeau franco-ontarien.

OCTOBRE

*La paroisse du Sacré-Cœur de Welland célèbre son 105e anni versaire sous le thème 105 ans… Merci!

*Le CSCHN organise une sortie à la ferme Warner pour faire vivre l’automne canadien à de nouveaux arrivants et emmène également un autre groupe à la découverte des Îles Dufferin.

*Fété Kimpiobi reçoit le premier Prix de la ministre des Affaires francophones à l’occasion du congrès annuel de l’Assemblée de la franco phonie de l’Ontario (AFO).

*Le Congrès 2025 de l’AFO réunit plus de 200 personnes autour d’un objectif commun : réfléchir à l’avenir de la francophonie ontarienne dans un contexte de transformation démographique, identitaire et institutionnelle.

*Lors de l’atelier Réussir l’immigration et le vivre-ensemble, au congrès de l’AFO, plusieurs acteurs discutent des enjeux liés à l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants en Ontario.

*Le Centre Rafiki de Hamilton célèbre la Journée de l’affaire personne en échangeant sur la violence féminine.

*Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO Hamilton, reçoit le Prix Florent-Lalonde 2025 attribué par l’AFO.

*La soirée de l’Halloween de l’AFWK connaît un franc succès et réunit plus de 90 participants.

*Le nouveau Foyer Richelieu Welland ouvre officiellement ses portes pour les aînés francophones du Niagara.

NOVEMBRE

*Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration franco phone, l’organisme Sofifran réunit une cinquantaine de personnes pour la projection du film 2 rives et dérives.

*La CFA de Hamilton tient la troisième édition de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants, organisée en partenariat avec le Collège Boréal, le CSCHN, les communautés burundaise et rwan aise de Hamilton, et le RIFCSO et participe au Forum communautaire du Hamilton Immigration Partnership Council

*Le Comité de planification de la Ville de Hamilton approuve l’aménagement d’un complexe moderne destiné aux élèves des écoles secondaires Georges-P. Vanier et Académie catholique Mère-Teresa.

*Jean-Guy Chiasson est de retour à l’encan du Richelieu Niagara Falls.

*Le nouveau Foyer Richelieu Welland tient sa première activité officielle : un bercethon organisé dans la tradition de l’organisme.

*Réunis pour une journée d’échanges, des aînés francophones du Sud-Ouest explorent les défis qui influencent leur bien-être et l’avenir de leurs regroupements locaux.

*Pour souligner la Journée inter nationale pour l’élimination de la violence, l’équipe de soutien contre la violence basée sur le genre du CSCHN est présente à diverses activités.

*L’AFKW célèbre le temps des Fêtes en communauté avec un accès à la patinoire privatisée et la venue du père Noël.

DÉCEMBRE

*L’école secondaire Saint-Jean de-Brébeuf de Welland ouvre ses portes pour une traditionnelle soirée souper-spaghetti.

*Des aînés assistent à une consultation communautaire du Centre de planification des services de santé en français et du Manoir Idlewyld afin de cerner les be soins en santé et de préparer l’avenir des soins de longue durée à Hamilton.

*Vente de tourtières par les Chevaliers de Colomb dans la salle communautaire de l’église Notre Dame-du-Perpétuel-Secours.

*L’École secondaire Gaétan-Gervais annonce fièrement s’être classée au 8e rang parmi 747 écoles secondaires, avec une note de 9,3 sur 10.

*Les aînés du Centre de vie active de Hamilton se rendent à Burlington pour assister au spectacle du groupe Le Vent du Nord.

*Le Centre Rafiki soutient la résilience des hommes immigrants lors d’une conférence.

*Le Centre communautaire francophone de Cambridge accueille la communauté à l’occasion de son traditionnel souper de Noël.

*Spectacle En attendant Noël avec le trio les Chiclettes à Hamilton

*Le CFH mise sur le programme Studio francophone des arts musicaux pour rapprocher la jeunesse francophone de la musique.

Photo : Les francophones de Welland se rassemblent pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens (Crédit : archives Le Régional)